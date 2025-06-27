«Аэрофлот» запустит новую услугу бронирования для многодетных семей

«Аэрофлот» с 1 июля 2025 года запустит новую услугу бронирования билетов на рейсы «Аэрофлота» и «России» для многодетных семей с пятью и более детьми, сообщает пресс-служба авиакомпании.

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В рамках услуги если пять и более детей летят вместе с одним или обоими родителями, то поездка будет оформлена в едином бронировании. Также на детей до 12 лет будут распространяться действующие скидки на внутренних и международных рейсах, а взрослым предложат специальный тариф.

Кроме того, семьи смогут комбинировать тарифы с багажом и без багажа, совместное размещение на борту, а также изменять уже оформленные перевозки.

Семьи смогут оформить билеты в рамах новой услуги в разделе «Спецпредложения» на сайте авиакомпании, а также в офисах «Аэрофлота».

В авиакомпании уточнили, что услуга не будет распространяться на «плоские» и субсидируемые государством тарифы.