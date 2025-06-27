Где отдохнуть летом в России, если Черное море не вариант

В России есть множество курортов, где можно купаться и отдыхать не хуже, чем на Черном море. От Дагестана до Сахалина и от Карелии до Калининграда – наша страна предлагает разнообразие пляжей и озер на любой вкус. «ФедералПресс» выбрал лучшие места для отдыха у воды без толпы, но с комфортом и природой.

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Азовское море: спокойный отдых для всей семьи

Азовское море – одно из самых мелких и теплых в мире, поэтому оно идеально подходит для отдыха с детьми. Пологий вход, быстро прогревающаяся вода и отсутствие сильных волн делают курорты Азова безопасными и комфортными. Берега покрыты мягким песком и ракушечником.

Что посмотреть

Кроме пляжного отдыха, здесь популярно грязелечение – особенно в Ейске. В станице Голубицкой и Тамани находятся знаменитые грязевые вулканы, а в Темрюке работает винодельня «Фанагория» с экскурсиями и дегустациями.

Как добраться

Доехать удобнее всего на машине или поездом до Ейска. Ближайший действующий аэропорт находится в Сочи.

Каспийское море: теплый песок и никаких медуз

Каспийское море на самом деле озеро, крупнейший на земном шаре замкнутый водоем с почти пресной водой, где даже в пик сезона нет медуз. Вода прогревается до +26 °C, пляжи широкие и протяженные. Отдых здесь все еще считается относительно «диким», но инфраструктура активно развивается.

Что посмотреть

Наиболее популярные пляжи расположены в Избербаше и Дербенте. Последний входит в список объектов ЮНЕСКО и впечатляет своей древней архитектурой. Рядом находятся природные достопримечательности: бархан Сарыкум и Сулакский каньон.

Как добраться

Удобнее всего долететь или доехать поездом до Махачкалы. Это центр курортной зоны, откуда легко добраться до остальных пляжей.

Балтийское море: чистые пляжи и янтарь

Балтийское море – выбор для тех, кто ценит прохладу, уютные европейские города и высокие стандарты. Здесь короткий купальный сезон, но самые чистые пляжи с международным знаком «Голубой флаг».

Что посмотреть

В Калининградской области обязательно стоит посетить Светлогорск и Зеленоградск, а также уникальный природный объект – Куршскую косу. В Санкт-Петербурге можно отдохнуть на Финском заливе, в Комарово и Солнечном. Купание возможно также в Синявинском озере с теплой водой.

Как добраться:

До Калининграда можно добраться самолетом. Для отдыха на Финском заливе подойдет поезд или самолет до Санкт-Петербурга.

Японское море: альтернатива Сочи на Дальнем Востоке

Японское море предлагает песчаные пляжи, чистую теплую воду и пейзажи, не уступающие южным курортам. К концу июля температура воды поднимается до +25 °C, а инфраструктура уверенно догоняет черноморскую.

Что посмотреть

Популярные курорты – Владивосток, Находка и Славянка. Шамора – главный пляж с развитой инфраструктурой. Также стоит посетить Стеклянную бухту, покрытую морскими стекляшками, и национальный парк «Земля леопарда».

Как добраться

До Владивостока можно добраться только самолетом. Курорты находятся в пределах 1–2 часов езды от города.

Охотское море: дикий Сахалин и черный вулканический песок

Охотское море – для тех, кто ценит первозданную природу. Несмотря на репутацию этого моря как холодного, в августе вода здесь может прогреться до +20 °C. Пляжи покрыты темным вулканическим песком, а морепродукты всегда свежие.

Что посмотреть

Лучшие пляжи – в заливе Анива и бухте Тихой. Также можно включить в программу круиз по Курильским островам, дайвинг, рыбалку и походы по девственной природе.

Как добраться

Добраться до Южно-Сахалинска можно на самолете из Москвы. Дальше – трансфер на машине до побережья.

Байкал: самое чистое озеро России для летнего отдыха

Байкал – это не просто озеро, а настоящее природное чудо. Вода здесь невероятно прозрачная, а пейзажи – живописные. Даже летом вода остается холодной, но это не мешает наслаждаться пляжами, солнечной погодой и экскурсиями.

Что посмотреть

Остров Ольхон, курорты Листвянка и Слюдянка, здравницы Аршана и Горячинска. Можно отправиться в круиз или заняться трекингом по прибрежным тропам.

Как добраться

Удобнее всего лететь в Иркутск. Оттуда легко добраться до Байкала на машине или автобусе. Поезд – альтернатива для тех, кто не спешит.

Ладожское озеро: природа Карелии и уединение

Ладожское озеро – второй по величине водоем в России. Оно славится разнообразными ландшафтами: от скалистых северных берегов до песчаных пляжей на востоке. Волны здесь бывают не хуже, чем на море.

Что посмотреть

Острова Валаам, Коневец, Койонсаари. Здесь можно устроить паломнический тур, заняться рыбалкой, поплавать на байдарках или просто отдохнуть на берегу.

Как добраться

Из Москвы удобнее всего лететь в Санкт-Петербург. От Пулково до побережья Ладоги – около 55 км.

Баскунчак: соленое озеро с эффектом Мертвого моря

Баскунчак – уникальное соленое озеро в Астраханской области. Здесь не нужно уметь плавать: вода сама держит на поверхности, как в настоящем Мертвом море. Это место – настоящий курорт для ценителей необычного.

Что посмотреть

Озеро Баскунчак, грязевые источники, местный санаторий и горы с панорамными видами. Купание, обертывания и фотосессии в соленой глади – все включено.

Как добраться

До Баскунчака можно доехать на поезде или на автомобиле из Волгограда или Астрахани. Обязательно захватите головной убор и обувь, чтобы защитить ноги от соляной корки.

Селигер: пляжи, леса и монастыри

Селигер – система озер в Тверской и Новгородской областях. Здесь прозрачная вода, сосновые леса, оборудованные пляжи и множество возможностей для активного отдыха. Идеально для семейных каникул.

Что посмотреть

Монастырь Нилова пустынь на острове Столбной, водные прогулки, рыбалка и прогулки по хвойным лесам. Турбазы предлагают прокат лодок и велосипедов.

Как добраться

Из Москвы можно доехать на автомобиле (около 5–6 часов), автобусе или поезде. Вокзал расположен в Осташкове – курортной столице региона.

Сямозеро: карельская экзотика с прозрачной водой

Сямозеро – одна из скрытых карельских жемчужин. Оно отличается ледниковым происхождением, пологим берегом и множеством островов. Идеально подходит для уединенного и экологичного отпуска.

Что посмотреть

Песчаные пляжи, северные леса с ягодами и грибами, рыбалка и водные прогулки. Уютные базы отдыха расположены по всему побережью, особенно в районе деревни Кудама.

Как добраться:

Из Москвы можно добраться поездом, самолетом или на машине до Петрозаводска. Оттуда – трансфер в сторону Сямозера.

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