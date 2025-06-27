Назвали ключевые тренды в туризме на лето 2025 года

Исполнительный директор Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС) Дмитрий Анфиногенов выделил ключевые туристические тренды текущего летнего сезона.

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Персонализированные и авторские туры

Тренд на индивидуальные путешествия продолжает укреплять свои позиции. В 2024 году доля авторских туров уже достигала около 30% всех бронирований в России, а средний чек вырос на 46,5%. В текущем сезоне до 70% туристов отдадут предпочтение персонализированным поездкам, таким как ретриты, этнотуры, а также поездкам, маршруты которых создаются с помощью современных технологий и ориентированы на получение уникального опыта. Туристы выбирают такие опции ради уникальности и персонального подхода, а рынок реагирует на это разнообразием предложений и увеличением продолжительности таких поездок.

Событийный туризм

Этот тренд сохраняет актуальность и выступает в роли драйвера роста внутренних туристических потоков. В качестве примера можно рассмотреть игорную зону "Красная Поляна" в Сочи, которая от сезона к сезону расширяет спектр неигровых активностей - от спортивно-музыкальных фестивалей и театральных постановок до гастрономических мероприятий и масштабных шоу. Важно отметить сотрудничество игорной зоны с горнолыжным курортом, благодаря которому появились уникальные события и тематические программы, объединяющие спортивные активности и культурные мероприятия. Подобные коллаборации дают старт новым проектам и привносят новые смыслы в привычные туристические локации даже в период низкого сезона.

Комбинированные туры с разными видами активного отдыха

Популярность путешествий, объединяющих несколько видов активности, за последний год заметно выросла: сегодня их доля составляет уже 26% от всех активных туров. Туристы все чаще выбирают поездки, в которых совмещаются водные прогулки, пешие походы, джип-туры и велосипедные маршруты. Особенно востребованы направления на Алтае, Байкале, Камчатке и в Карелии. Росту этого направления способствует развитие инфраструктуры и возможность за одно путешествие получить разнообразный и насыщенный опыт, что, в свою очередь, позитивно влияет на экономику туристических регионов.

Туризм, сочетающий работу и отдых

Одним из самых быстрорастущих сегментов в 2025 году становится bleisure-туризм, объединяющий деловые поездки с отдыхом. В прошлом году количество таких путешествий выросло на 15 %, а доля командировок, совмещенных с отдыхом, достигла 37%. Средняя продолжительность подобных путешествий составила 4 ночи, что вдвое превышает обычные деловые поездки. В новом сезоне особое внимание уделяется отелям с бизнес-инфраструктурой, удобным для работы и отдыха. Этот тренд особенно актуален среди удаленных работников и digital-специалистов, которые готовы инвестировать в комфорт и новые впечатления. Популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Владивосток.

Медленный туризм

В текущем году медленный туризм становится одним из ведущих трендов. Россияне все чаще выбирают длительные поездки в один город или регион, предпочитая глубокое погружение в атмосферу места, знакомство с традициями и экологичный отдых. Особой популярностью пользуются ретриты, йога-туры и программы цифрового детокса. Среди наиболее востребованных направлений - Алтай, Карелия, Кавказские Минеральные Воды, Тюменская область и Сибирь. Этот формат отдыха переходит из нишевого сегмента в массовый и активно продвигается туроператорами.

Туризм для восстановления сна

Еще одним актуальным направлением становится "сонный туризм", ориентированный на улучшение качества сна и общего состояния организма. В 2024 году это направление только зарождалось, но уже к 2025 году спрос значительно вырос благодаря общему тренду на оздоровительные и медленные путешествия. В России активно развивается инфраструктура специализированных курортов и ретритов, предлагающих программы, направленные на релаксацию и восстановление биоритмов. Государственная поддержка национального проекта "Туризм и гостеприимство" также способствует росту этого сегмента. Несмотря на свою нишевость, "сонный туризм" становится все более востребованным среди туристов, стремящихся к качественному отдыху и восстановлению сил.