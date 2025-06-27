Нескучные места Самарской области для путешествия одним днем

Sovainfo.ru вместе с автором телеграм-канала о путешествиях @woodston_trip Алексеем Стрелкиным подготовила топ природных локаций региона, где можно провести летние выходные и сделать атмосферные фото. В нашем списке найдутся маршруты как для начинающих путешественников, так и для искушенных.

© СОВА

1. Новодевичье

53.591836, 48.867285

Как добраться: быстрее всего - на машине по платной дороге "Обход Тольятти".

Окрестности села Новодевичье - это эмоциональный коктейль из захватывающих пейзажей Волги, неспешных прогулок по каменистому пляжу и зеленым склонам. На одной из таких вершин находится беседка с лавками (53.594011, 48.866365), где можно отдохнуть и перекусить с лучшими видами.

2. Гора Тигр

53.417186, 49.379714

Как добраться: на машине до поселка Яблоневый Овраг, затем пешком.

Гора Тигр любит выносливых. Затяжной подъем по пешей тропе начинается с гаражного массива (53.409322, 49.402034). Только после выхода на дорогу карьера (53.407927, 49.398310) удастся немного выдохнуть и неспешно дойти до цели – живописного скалистого отрога. При желании и наличии сил с Тигра можно спуститься по лесной тропке к Волге (53.423142, 49.378657).

3. Утес Вислый камень

53.230663, 49.799662

Как добраться: на водном транспорте до села Рождествено, затем на велосипеде или пешком до окраины Шелехмети (53.241784, 49.825277).

Дорога будет вести по тенистому лесу, в конце которого ожидается крутой подъем по горной тропинке. Зато с вершины Вислого камня можно насладиться прекрасным видом на Змеиный затон. Спуск будет таким же коварным. Совет от бывалых путешественников: в походе не будет лишним спрей от комаров.

Важно: утес находится на территории национального парка “Самарская Лука”. Для его посещения нужно приобрести путевку на официальном сайте.

4. Гора Верблюд

53.408848, 50.072705

Как добраться: на водном транспорте до села Ширяево, затем на авто (не низком седане) или пешком.

Путь предстоит небольшой - всего три километра по грунтовой дороге вдоль берега Волги. Во время подъема откроется живописный вид на реку и остров Голодный.

Не обязательно ограничиваться посещением вершины: не менее интересны и подземные галереи (53.409152, 50.071134). Однако в них легко потеряться, поэтому стоит быть осторожнее.

Важно: гора находится на территории национального парка "Самарская Лука". Для его посещения нужно купить путевку на официальном сайте.

5. Подвалье

53.683464, 48.834766

Как добраться: быстрее всего - на машине по платной дороге "Обход Тольятти".

Подвальские террасы - одна из лучших локаций Самарской области, чтобы раствориться в красоте родного края. Невероятно живописное место - бесконечные зеленые холмы и поразительные виды на широкую Волгу. Днем можно погулять по округе, зайти на гору Ильинка (53.692440, 48.854678), понаблюдать за сурками, а на обратном пути посетить старую пристань (53.692586, 48.836960).

6. Лысая гора

53.714874, 50.616343

Как добраться: на машине до сельского поселения Большая Раковка, затем пешком.

Лысая гора в Красноярском районе - это "марсианские" пейзажи и бесконечные живописные поля. Место идеально подойдет для атмосферных фантастических снимков. Приезжать сюда лучше на закате.

7. Остров Золотые пески

53.307445, 50.191584

Как добраться: на машине до пристани Студеный овраг, затем на сапе или лодке.

Есть мнение, что гости острова получают лучшие кадры в духе "Спасателей Малибу". Но для начала им предстоит покорить водную гладь.

8. Сокский карьер

53.415409, 50.148955

Как добраться: на машине до Красноглинского района, затем пешком.

Лучший вид на карьер открывается со смотровой площадки (53.407227, 50.153025). Оставьте машину и идите пешком за захватывающими видами и уникальными фото.

9. Мыс красоты

53.478442, 49.886433

Как добраться: на машине до Задельненского бора, затем пешком.

Любите гулять среди высоченных сосен и в то же время любоваться Волгой и горами? На Мысе красоты в поселке Прибрежном все это найдется. Припаркуйтесь у Задельненского бора и идите пешком по прямой (53.475389, 49.887335).

10. Гора Высокая

53.902365, 51.424942

Как добраться: на машине до сельского поселения Кармало-Аделяково.

Несмотря на название, высота горы всего лишь 100 метров. Но на ее вершине открывается удачный обзор, где можно неспешно наслаждаться закатами, главное - одеться потеплее. У подножья горы тоже получаются необычные фото.