Отдых в Сочи без питания оказался дороже отпуска в Турции и Греции

Аналитики сравнили стоимость отдыха в Сочи с популярными направлениями – Турцией и Египтом. Оказалось, что отдых внутри страны обойдется дороже, даже если экономить на питании.

Сочи снова завоевал звание одного из самых дорогих курортов не только России, но и среди популярных у россиян направлений.

Так, аналитики сравнили стоимость туров в Сочи, Египет и Турцию. Оказалось, даже если экономить на питании, поездка внутри страны выйдет дороже, чем отдых за рубежом.

Например, минимальная стоимость пятидневного тура в Турцию в первой половине июля - 27 тыс рублей. Цена актуальна при вылете из Москвы. В цену входит проживание в трехзвездочном отеле Кемера и перелет в обе стороны в эконом-классе. Правда, тур не предполагает питания. С завтраком тур будет дороже на 3 тыс рублей, а по системе «все включено» те же 5 ночей в этом же отеле обойдутся уже в 33 тыс рублей.

Что касается Египта, то бюджетный 5-дневынй тур на берег Красного моря с проживанием в трехзвездочном отеле Шарм-Эль-Шейха по системе «все включено» обойдется в 29 тысяч рублей.

Если говорить о Сочи, за те же пять ночей в отеле категории «3 звезды» без питания обойдется примерно в 40 тысяч рублей, сообщает «Пруфы.рф».

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