Как подвал бывшего трактира стал местом притяжения жителей Махачкалы и туристов

Таблички с адресами домов, которых уже нет, раритетная техника и мебель. В окружении уникальных экспонатов проходят поэтические вечера, мастер-классы и викторины, на которые приходят даже первые лица

Людям нужно место

Коллекционер Гаджимурад Пашаев и гид Кайрав Кагерманов познакомились в магазине со старинными вещицами. Гаджимурад арендовал тогда небольшое помещение в центре Махачкалы, где его жена проводила мастер-классы по росписи одежды, и Кайрав начал приводить туда туристов.

Со временем к гиду все чаще стали обращаться с вопросом: есть ли в городе место, где можно встречаться, делиться историями, воспоминаниями? Вместе с Пашаевым они организовали первую встречу. Анонс разместили в соцсетях, ведущим пригласили шоумена Марата Тимохина, он прихватил с собой гитару. Вспомнить старый город и пообщаться пришли десять человек.

— Встреча была теплая, душевная. Такая домашняя обстановка. Для нас всех это было что-то новое. И мы решили встретиться еще через неделю, а вскоре поняли, что это место нам мало, — объясняет гид.

Экспонаты с мусорки

Помещение нашлось в здании, которому больше 130 лет. Во времена, когда Махачкала еще была Петровском, в этом подвале с арочными потолками был трактир. В наши дни здесь располагалось кафе. Сделав ремонт, гид и коллекционер принесли в будущий «Город» все, что напоминало старую Махачкалу, — мебель, картины, фото, раритетную технику.

Особые экспонаты коллекции — адресные таблички домов, которых уже нет. Собирали по всей Махачкале. Одно время Гаджимурад даже возил с собой стремянку и инструменты.

— Такой азарт появился. Мы ездили по городу, выслеживали, даже заглядывали под новые таблички. Бывало, что мастера, которые их устанавливали, ленились снимать старые и прибивали новые поверх, — вспоминает Гаджимурад.

Коллекция старины постоянно растет. Что-то приносят сами посетители, а что-то находят хозяева «Города 1857».

— Пошел однажды выносить мусор, а там рядом с баками лежит открытый пакет. Смотрю — аудиокассеты, штук 20. Теперь они все здесь. Так же нашел и шахматную доску с фигурами ручной работы, — рассказывает Кайрав.

История не ради коммерции

От кафе осталась барная стойка. Решили использовать практически по назначению — подавать кофе и чай. За стойкой — сами владельцы.

— Бариста, эсэмэмщики, гиды, коллекционеры, уборщицы — здесь мы все профессии осваивали. Вот, например, столы интересные — бывшие швейные машинки подольские. Кто переделывал? Мы с Кайравом, — сообщает Гаджимурад.

История — сама суть проекта, уверяют владельцы заведения. И даже название «Город 1857» отсылает к дате основания столицы Дагестана.

Городские посиделки

За год «прописки» проекта в новом помещении на встречи приходили самые разные гости. В числе первых был бывший мэр Махачкалы Юсуп Умавов. Он также поучаствовал в викторине, посвященной истории города, и правильно ответил на все вопросы.

— Умавову, конечно, очень понравилось. Говорил, что почувствовал себя как в советском фильме, — говорят владельцы. — Тут домашняя обстановка. Когда люди сюда приходят, им не хочется уходить, им наскучили все эти кафе с евроремонтом.

Формат «Города» интересен не только жителям Махачкалы, но и туристам, гуляющим по улицам старой части столицы. Вход на мероприятия — по записи: так организаторам проще контролировать число гостей (помещение вмещает около 30 человек). Но просчеты бывают.

— Однажды людей пришло больше, чем ожидалось, и обычный вечер превратился для нас в квест по поиску стульев, — вспоминает Гаджимурад.

«Город 1857» организует и встречи для школьников. Гаджимурад и Кайрав уверяют: у них ребята забывают про гаджеты.

— Они погружаются в эту атмосферу. Например, мы вытаскиваем чемодан с предметами родом из Советского Союза, а дети должны угадать, что это. Активное участие принимают и их родители, подсказывают, — говорит Кайрав.

Помимо «городских посиделок» под вековыми сводами по четвергам проводят музыкальные и поэтические вечера, мастер-классы. Начало — всегда в 18:57.