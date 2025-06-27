«Абрау-Дюрсо» и парк «Дед Мороз» объединят усилия для развития туризма

Группа компаний «Абрау-Дюрсо» и тематический парк «Дед Мороз» на ПМЭФ-2025 подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Документ предусматривает совместную реализацию культурных, инфраструктурных и просветительских проектов в Великом Устюге, сообщает «Газета.ру».

Компании планируют развивать туристическую инфраструктуру и создавать новые зоны в парке, организовывать семейные мероприятия и события федерального масштаба, внедрять креативные форматы, популяризирующие российские традиции, а также содействовать осознанному подходу к праздникам. Подписи под документом поставили гендиректор «Абрау-Дюрсо» Елена Зарицкая и руководитель парка «Дед Мороз» Оксана Косаченко. Проекты будут реализованы при поддержке правительства Вологодской области.

Зарицкая выразила уверенность в успехе совместных инициатив.

«Уверена, что творческая синергия наших команд воплотится в яркие инициативы и совместные проекты», — подчеркнула она.

По словам Косаченко, новое партнерство позволит переосмыслить традиции и показать, что праздник может быть красивым, но осознанным, а его главная ценность — в объединении людей. Ранее эксперт в области устойчивого туризма Экоцентра «Заповедники» Александр Железняк заявил «ГлагоL», что у Абрау-Дюрсо есть потенциал увеличения турпотока за счет расширения рамок высокого сезона и увеличения количества мест размещения.