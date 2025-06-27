Когда откроется купальный сезон во Владивостоке

С 30 июня во Владивостоке официально стартует купальный сезон, который продлится он до 15 сентября, сообщает ИА DEITA.RU.

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Как рассказали в городской администрации, на протяжении всего этого периода арендаторы пляжных территорий обязаны обеспечить безопасность и комфорт для отдыхающих. Перед началом сезона комиссия проверила прибрежные зоны на соответствие стандартам: наличие спасательных средств, раздевалок и прочей инфраструктуры. По итогам проверки для отдыха у воды признаны пригодными 13 мест.

Среди них: «Змеинка» (2-я Поселковая, 34а), «Кунгасный парк» (мыс Кунгасный, 2), «Ривьера-Лагуна» (ул. Десятая, 26), Парк им. С. Лазо (ул. Десятая, 44), «Прибой» (Токаревская Кошка, 1), «Солнечный» (Садгородская, 23), «Чайка» (ст. Чайка, левая сторона), «Юбилейный» (Набережная, 7а), ООО «ЛОТС» (Лазурная, 19), ООО «Мыс Крутой» (мыс Крутой), ООО «Альтар» (Лазурный берег, 18а), Набережная на Татарской (ул. Татарская, 38) и «Канал» (бухта Безымянная).

Кроме того, пригодным для купания признан пляж в бухте Ахлестышева на острове Русский — по результатам проверки качества воды.

Напомним, что купаться следует только в хорошую погоду и не в одиночку. Не стоит заходить далеко от берега, особенно вблизи судоходных зон. Купание в состоянии алкогольного опьянения строго запрещено.

Особую осторожность просят проявлять родителям: дети не должны находиться у воды без присмотра. Купание малышей до 7 лет допускается только в спасательных жилетах — даже под наблюдением взрослых.