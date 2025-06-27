Опубликован топ-10 самых популярных направлений в июле

Согласно исследованию, Сочи, Ейск и Геленджик вошли в топ-10 самых популярных направлений в июле.

Об этом сообщает Kubanpress.ru со ссылкой на сервис бронирования «Твил.ру».

Первое место в рейтинге занял Сочи — на него пришлось 15% всех июльских бронирований.

Ейск популярен среди жителей Центральной России, готовых провести здесь в среднем девять дней.

Интерес к Геленджику аналитики связывают с уникальным сочетанием горного ландшафта и морского побережья, отмечено в исследовании.

Ранее в пресс-службе Ассоциации туроператоров (АТОР) рассказали об увеличении этим летом объёма продаж путёвок внутри страны в среднем на 5% по сравнению с прошлым годом.