Денег нет: туроператоры бьют тревогу по поводу форс-мажоров

По информации от нашего инсайдера, осведомленного о финансовом состоянии туроператоров, даже у крупных участников туррынка уже практически на исходе средства, которые они могут позволить себе выделять на помощь туристам в форс-мажорных ситуациях без ущерба для своей деятельности.

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«В текущем году туроператорам, как этого требует закон, пришлось уже дважды серьезно потратиться на продление проживания за границей из-за отмен или задержек рейсов, покупку новых авиабилетов для возвращения с отдыха и т. д. Сначала во время коллапса в российских аэропортах в майские праздники из-за масштабного введения планов "Ковер", затем – при закрытии воздушного пространства над Ближним Востоком по причине израильско-иранского вооруженного конфликта. Если подобные ситуации возникнут вновь, то даже самые крепко стоящие на ногах компании "не потянут" таких непредвиденных дополнительных трат», – рассказал наш источник.

Очевидно, без поддержки государства туроператорам не обойтись, финансовую нагрузку на них надо снизить. Некоторые шаги навстречу участникам рынка со стороны Правительства РФ уже сделаны – распоряжением кабмина РФ от 23 июня туроператорам по выездному туризму предписано до конца 2025 года платить символические взносы в резервный фонд «Турпомощи» – 1 рубль. Однако этого явно недостаточно.

Как рассказал нам источник в одной из туроператорских компаний, турбизнес связывает надежды еще с одним вариантом решения проблемы. На недавнем совещании с замглавы Минэкономразвития Дмитрием Вахруковым руководители крупных туроператоров предложили вернуться к практике льготного режима уплаты взносов в фонды персональной ответственности (ФПО) «Турпомощи». По аналогии с тем, как это делалось в пандемию, – тогда на определенное время они обнулялись, а затем сокращались вчетверо. По словам нашего источника, идея встретила понимание. Замглавы кабмина пообещал рассмотреть инициативу, добавив «мы осознаем, как вам сейчас сложно». Платежи в ФПО у крупнейших туроператоров по выездному туризму составляют сотни миллионов, а порой и более миллиарда рублей. Их уменьшение могло бы стать реальным источником средств на поддержку туристов в случае форс-мажоров. По мнению экспертов, шансы на принятие инициативы высоки. Ведь это не требует выделения денег из федерального бюджета – используются средства самих туроператоров. Кроме того, такое послабление уже вводилось прежде – есть позитивный опыт. А утверждение не требует прохождения через Госдуму – достаточно постановления правительства.

Возвращаясь к резервному фонду «Турпомощи», отметим: на сегодня в нем скопилось порядка 430 млн руб. Эти деньги лежат мертвым грузом – они предназначены для вывоза туристов из-за границы, но только в случае банкротства туроператора. В правительство уже поступили предложения расширить порядок использования этого фонда и ФПО на случаи форс-мажоров, что также можно было бы сделать соответствующим правительственным постановлением.