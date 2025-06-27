Что стало главным туристическим трендом Калининграда

В Калининградской области растет спрос на историческое наследие. Все чаще туристы предпочитают побережью Балтийского моря экскурсии в глубь региона, где можно увидеть уникальную архитектуру, уходящую корнями к тевтонам и пруссам. Спрос породил предложение: сегодня многие замки используют в качестве фестивальных площадок. Чем их владельцы удивят в этом сезоне, выяснил спецкор "РГ".

Событийный и экскурсионный туризм - основные направления развития индустрии гостеприимства области. В правительстве региона неоднократно подчеркивали, что курорты Балтийского моря никогда не смогут тягаться с Краснодарским краем из-за погодных условий и непростой логистики. Историческое наследие - совсем другое дело. Оно делает российский эксклав уникальным и, главное, всесезонным местом для отдыха и новых впечатлений.

"Как правило, туристам достаточно побывать на нашем побережье и Куршской косе один раз. Затем хочется чего-то нового и необычного. Ими становятся кирхи, руинированные объекты, замковые сооружения. Сейчас спрос на них велик. По нашим подсчетам, он вырос почти на 30 процентов с прошлого сезона", - рассказала "РГ" директор турфирмы Ольга Себелева.

Недавно прошел Международный фестиваль классической музыки "Кантата". Он состоялся в замке Тапиау в городе Гвардейске. Любители классической музыки специально заказывали билеты и бронировали отели под фестиваль.

"Это наша третья поездка в область. Два раза отдыхали на побережье, а в этом году решили отправиться на фестиваль. Нам настолько понравилась идея, что специально подбили под него всю поездку. В оставшиеся дни будем более подробно изучать историческое наследие региона", - поделились впечатлениями Марина и Алексей Иваниловы, которые приехали в отпуск из Москвы.

Следом за "Кантатой" последует фестиваль средневековых ремесел, который уже в эти выходные, 28 и 29 июня, пройдет в стенах тевтонского замка Нойхаузен в городе Гурьевске. В фестивале примут участие 30 мастеров по камню, дереву, металлу и тканям.