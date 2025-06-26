Стало известно, сколько на Кубани провели мероприятий для туристов

В Краснодарском крае прошло почти 600 туристических мероприятий в 2024 году, их посетили миллионы гостей. Регион занял третье место в национальном рейтинге событийного туризма.

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Об этом пишет Kubanpress.ru.

Среди главных событий последних двух лет — этно-гастрономический фестиваль «Черноморская винная неделя», международная выставка автотуризма «Отпуск Expo&Fest» и визитная карточка региона — гастрономический праздник «Хамса Фест».

В Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия края заявили, что в регионе уже разрабатываются новые фестивальные проекты, которые представят в следующем сезоне.

Ранее глава отдела маркетингового анализа в сервисе путешествий «Туту» Ольга Котельникова в беседе с НСН рассказала, что Краснодарский край удерживает лидерство среди регионов по бронированию отдыха с детьми.