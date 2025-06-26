Туристы поделились мнением об идеальном отпуске

Более трети (36,9%) опрошенных россиян считают идеальным отпуском пляжный отдых. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками финансовой платформы Webbankir (есть у «Газеты.Ru»).

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При наличии неограниченных финансовых возможностей 24,5% выбрали бы отечественные курорты и лишь 12,5% — зарубежные. 36,8% сообщили, что с удовольствием отдохнут на даче или дома. 8,9% считают идеальным отдыхом экскурсионные поездки. Из них 6,4% хотели бы отправиться в путешествие по России, а 2,5% — увидеть достопримечательности других стран. 6,7% заявили, что предпочитают «дикий» отдых на природе с палаткой. Отдых с лечением в санатории привлекает 6,4% опрошенных, тогда как загородные отели, пансионаты или турбазы — 4,8%. Остальные 5% участников опроса отметили другие варианты.

При этом немногие россияне проведут свой идеальный отпуск этим летом, следует из опроса. Так, на зарубежные пляжи отправятся только 6,3% респондентов. 26% поедут на российские курорты, что примерно совпадает с числом любителей подобного отдыха. Доля тех, кто намерен отправиться в экскурсионные поездки летом, оказалась меньше желающих так провести отпуск — 5,2% опрошенных. Зато доля оставшихся на даче или дома в отпуск оказалась вдвое больше тех, кто считает подобное времяпрепровождение идеальным. Среди остальных участников опроса 7,1% заявили, что будут отдыхать этим летом на природе с палаткой. 5,6% отправятся в лечебные санатории. Наконец, 4,5% поедут за город в отели, дома отдыха и на турбазы.

Подавляющее большинство (36,7%) респондентов берут отпуск дважды в год, разделяя его на две недели. 16,4% обычно устраивают себе каникулы только один раз в год, однако на целый месяц или даже дольше. Отдыхают раз в год одну или две недели, но при этом берут отгулы 15,1% опрошенных. 8,5% повезло отдыхать трижды в год или чаще. В то же время каждый пятый россиянин (19,2%) не ходит в отпуск вовсе. 4,1% респондентов затруднились с ответом.

В опросе приняли участие 2 тыс. россиян.