Балы, борщи и кайтсерфинг: чем туристов манит Ставрополье

Шашлык на минералке, дойка коров под классическую музыку и казачьи свадьбы. Как регион монетизирует эмоции — в эксклюзивном интервью «Это Кавказ».

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Вместе с министром туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андреем Толбатовым разбираемся, как регион развивает агро- и этнотуризм, поддерживает малый бизнес, участников СВО и чем курорты Кавминвод притягивают туристов в 2025 году.

Агротуризм: от бахчи до альпак

В последние пять лет в регионе активно развивается агротуризм. Какие планы по развитию этого направления?

— По данным Росстата, Ставрополье туристы чаще всего выбирают для длительного отдыха. Люди приезжают не просто подлечиться или погулять по курортам, но и получить незабываемые впечатления. И наш край может это дать в том числе в части агротуризма.

На Ставрополье работают сильные сельхозпредприятия как в растениеводстве, так и в животноводстве. И многие из них открыты для туристов. Например, в Пятигорске есть комбинат, где показывают, как кормят коров, как их доят под классическую музыку, — и объясняют, зачем. Все гости уезжают в восторге.

Можно посетить буйволиную ферму, погладить альпак, побывать на бахчах и в яблоневых садах. И что особенно важно — наши фермеры рады делиться тем, как создаются продукты, которыми гордится край.

Гости часто спрашивают: «Почему у вас так вкусно в ресторанах?» Ответ прост: потому что все местное. Мы сами производим сыры, вина, мясо, и, конечно, у нас — самая вкусная минеральная вода. Шашлык, замаринованный в ней, — это стоит попробовать именно здесь, на Ставрополье. И я уверен: таких туристических локаций в крае будет становиться все больше.

Поликультурность как туристический продукт

Одним из приоритетных направлений на Ставрополье является этнотуризм. Край поликультурный, в нем проживают представители более 120 этносов. Какие новые локации для туристов появились в регионе за последние годы?

— Этнотуризм — это не про то, чтобы просто сфотографироваться в национальном костюме. Турист хочет прочувствовать культуру, познакомиться с народными обычаями и ремеслами, бытом, историей и творчеством коренного населения, окунуться в особый колорит народности.

Один из ярких примеров — проект, в рамках которого к нам приезжали иностранные блогеры. Для них инсценировали казачью свадьбу. Одну из девушек «выдали замуж» по всем правилам. Все остались в восторге.

Ставрополье ценно тем, что здесь переплелись традиции разных народов. Приехав к нам, турист получает настоящий этнографический коктейль: может насладиться и казачьим шулюмом, и кавказским шашлыком, и осетинскими пирогами.

Культурная палитра отражается и в гастрономии. В Ставрополе есть заведения, включенные в национальный гастромаршрут. Они готовят блюда именно ставропольской кухни. Даже известный всем с детства борщ в таких ресторанах готовится с учетом местных традиций и особенностей приготовления, характерных только для нашего края. Его нельзя спутать ни с одним другим в мире.

Мы продолжим развивать этнотуризм на Ставрополье, чтобы туристы на себе могли почувствовать: регион оздоравливает не только через медицину, но и через положительные эмоции.

Поддержка, которая работает

Как туристическая отрасль на Ставрополье поддерживает семьи участников СВО?

— В Ставропольском крае для семей участников СВО действует ряд льгот, и министерство туризма и оздоровительных курортов региона принимает участие в их реализации. На форуме «Путешествуй!» было подписано соглашение между субъектами Черноземья и Ставропольским краем о межрегиональном сотрудничестве в сфере информационного сопровождения и совместного развития проекта лояльности для ветеранов специальной военной операции.

Цель соглашения заключается в продвижении и распространении информации о технологической платформе лояльности, разработанной проектным офисом по туризму ЦФО и министерством туризма СК совместно с АО «НСПК». В Ставропольском крае уже предприняты первые шаги в этом направлении: на портале Ставтуризма опубликована карта путешествий и развлечений для участников программы «СВОи», в рамках которой на сегодняшний день более 100 туристических объектов — от ресторанов до досуговых центров — предоставляют скидки участникам спецоперации.

Как поддерживается малый и средний бизнес в сфере туризма и гостеприимства в крае?

— В этом направлении работает национальный проект «Туризм и гостеприимство». Он позволяет субсидировать события на местах — муниципалитетам уже выделено 85 млн рублей в 2025 году.

Помимо этого, 52,7 млн рублей предусмотрено на поддержку ИП и юридических лиц. Это включает и создание круглогодичных бассейнов, обустройство пляжей, детских площадок, разработку цифровых платформ. Уже подано заявок на 45 млн рублей, отобрано проектов на 18,9 млн.

Планируется дополнительный конкурс для расширения поддержки. И мы видим, что это дает результат: появляются новые точки притяжения для туристов.

Кисловодск, например, в этом году получил 110 млн рублей на улучшение туристической инфраструктуры. Средства идут на закупку и установку оборудования — это умные урны, остановки, элементы «звездного неба». Существует также постановление № 141, которое снижает кредитную ставку до 7−8% для проектов санаториев, гостиниц, аквапарков.

Отдельно стоит сказать о возможности получения субсидий на реставрацию объектов культурного наследия на Кавминводах — это стало доступно впервые. Программа охватывает как малые проекты (5−10 млн рублей), так и крупные инициативы, способствуя развитию туристической инфраструктуры.

Лето событий

На курортах Кавминвод набирает обороты событийный туризм. Какие уже проведенные крупные проекты можете отметить в регионе?

— Весной в Пятигорске впервые провели спектакль под открытым небом «Поэзия созидания» по военным стихам Сергея Михалкова. Его представила «Мастерская «12» театра Никиты Михалкова. Это не просто спектакль, а мощное поэтическое свидетельство эпохи, где высокое искусство становится понятным и близким каждому.

Приятно удивили Ессентуки. В рамках Кавказского инвестиционного форума город-курорт провел фестиваль «17 мгновений воды» — с водными шоу, театрализованными представлениями, квестами, 3D-мэппингом, световой проекцией «Фонтан истории» и гала-концертом.

Ко Дню России на Ессентукском озере провели патриотический фестиваль «Россия — это мы!», в рамках которого были организованы 15 площадок народных игр. Гостей ждали интерактивы, конкурсы, лотереи, спортивные игры в лапту, концертная программа, а изюминкой стали фаер-шоу и выступление флайбордистов.

Кисловодск уже по традиции порадовал гостей и жителей 3D-мэппингом «Живая вода». А в Ставрополе в третий раз прошел гастрономический фестиваль «Зов предков», объединивший культуру и кулинарные традиции разных народов и собравший более 45 тыс. гостей.

А какие мероприятия запланированы на ближайшие месяцы?

— На Ставрополье успешно запущен проект по развитию малоизвестных туристических локаций. Одно из таких мест — озеро Маныч-Гудило в Апанасенковском районе. Эта локация славится дикими маками, тюльпанами, мустангами, перелетными птицами. В июне 2025 года там пройдет первый фестиваль кайтсерфинга «Ставрополье рулит», который соберет около 10 тысяч человек.

Мы ждем как спортсменов, так и тех, кто просто хочет посмотреть красочное шоу. Надеемся, что фестиваль полюбится туристам и станет ежегодным.

Ставрополь продолжит развивать и гастрономические, и музыкальные форматы. Например, на территории древнего Татарского городища — наследия кобанской, скифской, сарматской и хазарской культур — вновь состоится фестиваль исторической реконструкции «Наследие степей и гор», фестиваль этнической музыки «Песни ветра». Название последнего соответствует духу Ставрополя: гостеприимству и миролюбию, а также ветрам, которые «уносят все нехорошее». В 2025 году фестиваль расширит географию и вновь соберет на территории Татарского городища лучших артистов. Гости праздника смогут запустить воздушных змеев, поучаствовать в мастер-классах, спортивных состязаниях и в ярмарке ремесел.

Чем удивят Кавминводы?

— В августе Ессентуки отметят 200-летие курорта фестивалем воздухоплавания. В программе — ночное свечение аэростатов и девять свободных полетов с видом на Эльбрус, по каньонам и ущельям Кисловодска, над вершинами гор Бештау и Железная, источниками Ессентуков, над Пятигорском.

Мы также планируем провести конкурсы, шоу, мастер-классы, интерактивные и спортивные мероприятия.

В конце июня в Железноводске состоится историческая реконструкция «История курортного романа. Герой и время». Постараемся воссоздать атмосферу летнего сезона конца XIX века: мужчины в камзолах, дамы в пышных платьях, зонтики, кареты, классическая музыка, балы.

Гости смогут бесплатно принять участие в мастер-классах по бальным танцам, вышивке, плетению бисером, письму гусиным пером, по изготовлению стилизованных сувениров. В программе также — спектакли по произведениям писателей Золотого века русской литературы, кофе на песке, казачья свадьба, смена гусарского караула и костюмированный бал.