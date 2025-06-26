Астротуризм – новое направление в путешествиях, которое становится все популярнее на фоне светового загрязнения больших городов. Уехать подальше от огней и увидеть звездное небо во всей его глубине можно в нескольких регионах России.

Одно из лучших мест – астрофизическая обсерватория в Карачаево-Черкесии. Здесь чистое горное небо и одни из самых мощных телескопов в стране.

Куда поехать, чтобы увидеть настоящую дикую Россию

Хорошая видимость звезд также на Байкале – оттуда можно разглядеть туманность Андромеды и Млечный путь. Среди других направлений: Чуйская степь в Алтае, дельта Волги, Кольский полуостров и Ленские столбы в Якутии.

Эти регионы дают редкую возможность увидеть настоящее ночное небо – без городского шума и светового фона.

Подробнее об этом рассказали в видео на странице @zhilibyli_ru.