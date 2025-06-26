Спрос на отдых в Краснодарском крае падает: туристы ищут альтернативы

Закрытие пляжей в Анапе и Темрюке привело к резкому сокращению спроса на поездки в Краснодарский край. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные сервисов бронирований и туристические агентства.

Так, доля региона в гостиничных бронированиях на июль-август за год снизилась более чем на четверть. Согласно данным Travelline, на 24 июня на Краснодарский край приходится лишь 17,7% бронирований от общего числа. В «Островке» долю региона оценили в 13% от объема продаж по всей России, а OneTwoTrip — 12,7%. В «Интуристе» зафиксировали снижение доли Краснодарского края в структуре летних продаж, хотя и называют его незначительным.

Сейчас путешественники переориентировались на другие регионы. Туристы предпочитают Крым, Калининградскую область, Ставропольский край и популярные зарубежные курорты. Снижение эксперты связывают с экологической обстановкой и ограничениями в пляжных зонах.

Напомним, что в середине декабря 2024 года в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Керченском проливе произошел разлив нефтепродуктов. Суммарно танкеры перевозили более 9 тысяч тонн мазута. Всю зиму волонтеры и специальные службы очищали побережье от нефтепродуктов, спасая попавших в зону экологической катастрофы птиц и животных. Несмотря на это, власти решили закрыть пляжи в Анапе и Темрюке.