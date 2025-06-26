Росавиация дала совет авиакомпаниям

На фоне временных ограничений в работе ряда российских аэропортов Росавиация рекомендовала авиакомпаниям заранее заключать договоры с большим количеством гостиниц. В ведомстве подчеркнули, что отказы в размещении пассажиров при задержках рейсов недопустимы.

Накануне несколько аэропортов Приволжского региона ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Сбои затронули аэровокзалы Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Ульяновска. Из-за этого некоторые перевозчики были вынуждены отменять и переносить рейсы, что привело к скоплению пассажиров в терминалах.

В Росавиации призвали перевозчиков пересмотреть алгоритмы размещения пассажиров. В частности, нужно заключать больше договоров с гостиницами, чтобы избежать ситуаций, когда пассажирам негде остановиться. Также необходимо строго соблюдать авиационные правила, включая обеспечение питанием и водой.

По данным Приволжского межрегионального территориального управления Росавиации, сейчас ситуация в аэропортах региона остается стабильной. Представители авиакомпаний работают с пассажирами задержанных рейсов. Аэровокзалы готовы увеличить количество смен для скорейшего восстановления расписания.

Ведомство продолжает контролировать ситуацию, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров.