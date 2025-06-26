Питьевые фонтанчики во Внуково понравились не всем

Не всем понравились питьевые фонтанчики, появившиеся в начале июня в аэропорту Внуково. Автор письма в редакцию вылетала в Даламан и, учитывая, что перелет длится около 4,5 часов, решила набрать с собой воды в бутылку. Но оказалось, что пить из фонтанчика можно, только наклонившись и ловя слабую струйку ртом. Никаких стаканчиков рядом не обнаружилось. В бутылку набрать тоже проблематично. Не получилось сделать питьевые запасы и в туалете:

«Из рукомойников вода идет горячая, не регулируется, – рассказала Людмила Баландина. – То есть, чтобы запить лекарство, все равно нужно покупать воду в автомате по 220 руб. Одноразовый стаканчик предлагают купить за 120 руб. в баре. В общем, все для людей. Лучше бы не позорились с таким сервисом».

Некоторые подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» с подобной оценкой нововведения согласны:

«Как для кошек поставили – только лакать оттуда и можно». «Просто поиздевались над пассажирами. Из серии “надо – мы сделаем, но пить из них вы не будете”».

Есть те, кто не пользуется питьевыми установками, так как брезгует:

«В аэропорту миллионы людей со всего света с разными болячками».

И предлагают брать пример с Китая, где в воздушных гаванях устанавливают аппараты с холодной и горячей водой, а также бумажными стаканчиками:

«И гигиенично, и расход питьевой воды в разы меньше, и на порядок удобнее».

Но многие туристы появление фонтанчиков приветствуют:

«Давно пора было поставить. А то это просто грабеж – за такие конские деньги продавать бутылочку воды». «В других странах пила из фонтанчика – в Португалии, Греции… И в детские годы они были много где – в школе, к примеру, в парках. И ничего – пили, не умирали, и даже популяция людей росла».

А жители Северо-Западного региона считают, что подобный сервис просто необходим в аэропорту Пулково. Но он там пока не появился.

Напомним, в начале июня в терминале А аэропорта Внуково установили пять питьевых фонтанчиков для пассажиров – в общем секторе, а также в стерильных зонах международных и внутренних воздушных линий.