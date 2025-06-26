Как в Приморье проверяют турбазы перед летним сезоном

Специалисты министерства туризма Приморского края провели внеплановые проверки 23 баз отдыха в популярном курортном поселке Андреевка. Мероприятия направлены на обеспечение безопасности предстоящего летнего сезона.

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Комиссия оценивала соответствие объектов требованиям безопасности, правовую чистоту деятельности, готовность инфраструктуры к приему гостей, наличие необходимой документации.

Согласно новым правилам, все базы отдыха Приморья должны пройти процедуру самооценки, зарегистрироваться в федеральном реестре, выполнить требования до 1 сентября 2025 года.

Нарушителей ждут штрафы, возможное приостановление деятельности, включение в «черный список» недобросовестных операторов. Проверки продолжат на других популярных курортах края, включая: пляжные зоны, горнолыжные комплексы, эко-туристические маршруты, сообщает правительство Приморья.

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