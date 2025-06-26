Как изменится турпоток на курорт «Мамисон» к 2028 году

Турпоток на североосетинский курорт «Мамисон» к сезону 2027/2028 может достигнуть 250 тысяч человек. Такой прогноз дал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

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«К сезону 2027−2028 годов резиденты завершат строительство больших отелей, что нарастит номерной фонд еще на 4 тысячи мест. Ожидаемый турпоток — свыше 250 тысяч человек», — сообщил в своем телеграм-канале Меняйло по итогам встречи с заместителем министра экономического развития России Сергеем Назаровым, на которой обсуждалось развитие курорта.

Он также отметил, что сейчас на курорте ведется активная подготовка к открытию первого полноценного зимнего сезона, которое состоится уже в ноябре.

«К старту появится система искусственного оснежения, две новые горнолыжные трассы и современный сервисный центр. А благодаря запуску экодеревни количество мест размещения увеличится до 900», — уточнил глава региона.

Горный курорт «Мамисон» расположен в Алагирском районе Северной Осетии. Первая очередь курорта была запущена в техническом режиме 14 марта, туристам стали доступны две канатные дороги и 10 километров горнолыжных трасс. Планируется, что к 2030 году на «Мамисоне» будут работать 43 километра трасс и 5 подъемников, для отдыхающих будет создано порядка 3 тысяч мест размещения.

Строительство курорта «Мамисон» велось с 2022 года институтом развития Кавказ.РФ совместно с правительством Северной Осетии и резидентами курорта под управлением Минэкономразвития России.