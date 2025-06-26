Какие территории Южного Урала отдадут под туризм

Специалисты Росреестра и Роскадастра Челябинской области идентифицировали 71 участок, подходящий для создания туробъектов. Территории расположены в живописных местах региона: национальные парки «Зюраткуль», «Зигальга», «Таганай», природные заказники, берега озёр Аракуль, Иткуль, Пахомово.

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На выявленных землях общей площадью 838 га можно разместить эко-тропы для пешего туризма, глэмпинги (комфортные кемпинги), зоны для активного отдыха, рыболовные базы. Работу координирует оперативный штаб при Управлении Росреестра по Челябинской области. В его состав входят специалисты ППК «Роскадастр», представители региональных властей, члены профессионального сообщества.

Данные об участках публикуются в сервисе «Земля для туризма». Так, 6 территорий уже закреплены за инвесторами. Ведутся работы по оценке потенциала остальных участков. Все проекты будут реализовываться с соблюдением природоохранных норм, чтобы сохранить уникальные ландшафты Южного Урала для будущих поколений, сообщает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ранее писали, что Вологодская область вложит 14 млрд рублей в туризм. Кроме того, Карелия столкнулась с резким ростом цен на туруслуги.