Russpass запустил бесплатные автобусные экскурсии в Москве

Любоваться красотами города, слушая рассказы гида, и параллельно составлять собственные маршруты для дальнейшего изучения понравившихся мест — это новый формат автобусных экскурсий, который заработал в столице несколько дней назад. Называется он Russbus. Двухэтажный экскурсионный автобус курсирует между городскими достопримечательностями и площадками фестиваля «Лето в Москве». Во время поездки участники, зарегистрированные в сервисе Russpass, могут через него отмечать понравившиеся места, узнавать о событиях, которые там проходят, регистрироваться на них. Экскурсии проводят бесплатно. Чтобы попасть на автобус Russbus, необходимо заранее зарегистрироваться на сайте.

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Russbus будет курсировать между площадками фестиваля «Лето в Москве» по выходным дням до наступления осенних холодов. В день проводят три экскурсии по два часа каждая. Они начинаются в 12:00, 14:00 и 16:00. В салоне автобуса работает гид-ведущий, который расскажет о городе, его истории, музеях и театрах. Он также подскажет, как спланировать свой культурный досуг. Кроме того, в поездках экскурсантам доступен аудиогид, который поможет узнать дополнительные интересные факты о столице.

Помимо дневных экскурсионных поездок, Russbus также организуют вечерние рейсы по летней Москве. Они проходят по выходным в 18:00. Маршрут следования автобуса тот же, что и днем, но во время поездки участников вместо гида сопровождает профессиональный диджей, который поможет поднять настроение. Вечерние рейсы предназначены для участников старше 16 лет. Зарегистрироваться на поездку можно по ссылке.

Автобус отправляется от остановки у парка искусств «Музеон». В экскурсионный маршрут входят площадки «Лета в Москве» в Парке Горького, усадьбе XIX века с Музеем П.И. Чайковского, на Патриарших прудах, в Екатерининском парке, на Цветном бульваре и Чистых прудах, а также в саду имени Баумана. Затем через Болотную площадь автобус возвращается к точке отправления.

Маршрут Russbus проходит через места с популярными туристическими объектами. Гид расскажет о каждом из них, а также объяснит экскурсантам, как они могут зарегистрироваться на мероприятия проекта «Лето в Москве»: мастер-классы, дворянские игры, исторические пикники и другие. Кроме того, в пути они смогут купить билеты на мероприятия, которые проходят на культурных площадках города. Например, в Московский зоопарк или Московский планетарий.

Цифровой туристический сервис Russpass начал работу в 2020 году. За это время он вырос в полноценную экосистему. Благодаря сервису легко спланировать поездку, забронировать билеты и гостиницу, подобрать экскурсии. А узнать все о путешествиях по России поможет интернет-издание «Russpass-журнал». Кроме того, с июня 2023 года для представителей туристической отрасли работает портал «Russpass. Бизнес».

Сервис Russpass разработан по инициативе Правительства Москвы. Проект курирует столичный Комитет по туризму совместно с Департаментом информационных технологий.

Проект «Лето в Москве» — главное событие сезона. Он объединяет самые яркие мероприятия столицы. Ежедневно во всех районах города проходят благотворительные, культурные и спортивные события, многие из которых проводят бесплатно. Проект «Лето в Москве» проходит в столице во второй раз. В новом сезоне к полюбившимся горожанам и туристам фестивалям прибавились разнообразные спортивные, культурные и научно-просветительские мероприятия.

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