Во сколько обойдется детский отдых летом 2025 года

Туроператоры назвали минимальную стоимость детского отдыха летом 2025 года
Туроператоры рассказали, во сколько обойдется недельный тур на курорты семье из трех человек этим летом. Так, минимальная стоимость составит 26 950 рублей за неделю.
Об этом рассказали в пресс-службе Национального туроператора "Алеан".
За эту стоимость можно отдохнуть в Сочи с проживанием в гостевом доме. В отеле с тарифом "полный пансион" отдых обойдется от 78 750 рублей на троих.
Тур в Дагестан с завтраками на семь ночей обойдется от 49 700 рублей, а в Евпатории – от 37 800 рублей с завтраками и от 84 000 рублей с трехразовым питанием.
Стоимость проживания в отелях на Азовском побережье Крыма стартует от 49 000 рублей, на 4 000 дешевле будет отдых на курортах Краснодарского края на Азовском море.
В Геленджике стоимость проживания в отеле с тарифом "полный пансион" на тот же срок и состав туристов начинается от 57 120 руб. В Туапсинском районе варианты с "полным пансионом" обойдутся от 59 900 рублей.
При этом в АЛАН отметили, что в этом году россияне с детьми предпочитают западный и восточный берег Крыма, Дагестан, курорты Азовского моря Краснодарского края.
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