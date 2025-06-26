Как Вологодчина продвигает свой туристический бренд

Выступая с отчетом перед Законодательным Собранием, губернатор Георгий Филимонов отметил значительный прогресс в развитии турсферы Вологодчины. Активная маркетинговая кампания на федеральном уровне принесла ощутимые результаты – поток туристов в область продолжает расти.

В регионе реализуются 34 инвестиционных проекта в туриндустрии. Общий объем вложений составляет 14 млрд рублей. А 7 проектов планируется завершить уже в 2025 году.

Для стимулирования развития туризма введены 9 видов региональной поддержки. Это упрощенная аренда земельных участков без торгов. Субсидии на приобретение туристического оборудования, развитие инфраструктуры, подключение к коммуникациям, специальные льготные кредитные продукты, налоговые льготы для инвесторов.

Особое внимание уделяется узнаваемости региона. Так, самолеты местного авиапредприятия получили фирменную красную ливрею. В московском метро запущен тематический поезд с символикой Вологодской области. Такси столицы: 600 автомобилей оснащены интерактивными экранами с туристической рекламой региона.

В Крыму увеличивают туринфраструктуру через оливковые сады и агротуризм. Помимо этого, туризм в Карелии бьет рекорды.