Турэксперт рассказал, куда можно поехать отдыхать из Москвы

Эксперт по туризму Наталия Ансталь рассказала, что из столицы можно уехать на выходные в Петербург, Тулу, Рязань и ряд других городов.

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В беседе с NEWS.ru специалист отметила, что также популярными направлениями для отдыха в выходные являются Торжок в Тверской области, Нижний Новгород, Великий Новгород.

По словам специалиста, эти города находятся достаточно близко от столицы, что позволяет уделить больше времени на их исследование.

«Если совсем не хочется далеко ехать, можно отправиться в Коломну или спа-отели Подмосковья», — добавила эксперт.

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