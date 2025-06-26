Почему в Карелии резко выросли цены на туризм и оздоровление

Май принес жителям Карелии значительное подорожание туристических услуг. Согласно мониторингу регионального отделения Нацбанка России, наиболее заметный рост цен зафиксирован в двух направлениях: зарубежный туризм (+6,1%); санаторно-оздоровительные услуги (+6%).

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Особенно заметно увеличилась стоимость: поездок в страны Закавказья, туров в Беларусь, отдыха в Турции, местных оздоровительных программ. В Нацбанке объясняют этот рост двумя ключевыми факторами. Так, сезонный спрос – традиционное увеличение покупательской активности в начале лета. Кроме того, возможности бизнеса – туроператоры и санатории легче переносят в цены свои возросшие затраты на оплату труда персонала, обслуживание инфраструктуры, поддержание номерного фонда, региональные особенности.

Карелия демонстрирует более выраженный рост цен по сравнению с другими регионами, что связано с ограниченным предложением на местном рынке, высокой популярностью направления у туристов, спецификой приграничного положения региона.

Эксперты прогнозируют: ценовая динамика сохранится в течение всего высокого сезона, особенно на фоне растущего спроса на альтернативные направления отдыха, сообщает региональное отделение Нацбанка России.

Ранее писали, что Карелия взяла курс на ЗОЖ. Помимо этого, в начале осени в зарубежные страны поедут почти 50% наших соотечественников.