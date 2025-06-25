Минэкономразвития РФ разработало проект положения о классификации гостевых домов, согласно которому такие объекты размещения будут приравнены по требованиям к отелям "без звезд". Об этом сообщила пресс-служба министерства.

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«Минэкономразвития России разработало проект положения о классификации гостевых домов. Гостевые дома приравняют по требованиям к отелям "без звезд". Документ проходит необходимые согласования в федеральных органах власти, его утверждение правительством ожидается летом», — говорится в сообщении.

Замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков на совещании под председательством вице-спикера Госдумы Виктории Абрамченко рассказал, что в соответствии с новыми правилами собственник гостевого дома сможет самостоятельно подать заявление на включение в реестр и пройти самооценку, подтвердив фотографиями соответствие гостевого дома требованиям.

Согласно проекту положения, в гостевом доме может быть не более 15 комнат для проживания гостей, одновременно в нем может размещаться не более 45 человек. Минимальная площадь одноместной комнаты составляет 9 кв. м, двухместной - 12 кв. м. Номера должны оснащать системами обнаружения пожара, первичными системами пожаротушения и вентиляцией. Для гостей должны быть обеспечены регулярная уборка комнаты, смена постельного белья и полотенец, доступ в интернет.

Вахруков подчеркнул, что субъекты своими законами или нормативными актами могут устанавливать дополнительные требования к гостевым домам, исходя из региональной специфики.

Эксперимент по легализации гостевых домов будет проводиться с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года на территории Республики Алтай и Алтайского края, Дагестана, Крыма, Краснодарского, Приморского, Ставропольского краев, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Ленинградской, Ростовской, Херсонской областей, Кемеровской области - Кузбасса, а также города Севастополя и федеральной территории "Сириус", напомнили в министерстве.