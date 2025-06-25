Туристам предлагают пожить в контейнере за 500 рублей в сутки

В курортном Янтарном в Калининградской области предлагают остановиться недалеко от моря всего за 500 руб. в сутки. Правда, условия будут спартанскими: вместо дома – металлический контейнер типа бытовки, в нем 4 кровати, один стул и одно окно. Удобства, в том числе дачный душ с горячей водой, на улице.

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«Пpедoставляется свежее пocтельнoe белье, вентилятор, чайник, газовая плитка, холодильник», – говорится в объявлении.

Место хорошее – до ближайшего пляжа, отмеченного в прежние времена Голубым флагом, идти около 10 минут. Не так далеко популярный у туристов парк Беккера. Бронировать можно от 3 суток и больше. Важный момент – гостям, как сказано в объявлении, нужно быть готовым к тому, что на территории постоянно находится представитель владельца:

«Это обеспечит безопасность, а также при необходимости помощь в розжиге мангала, колке дров, переносе багажа».

«Места на июль есть, можете смело бронировать, – рассказал хозяин "мини-отеля". – На участке есть возможность еще палатку поставить, это будет бесплатно. То есть 4 человека в домике и кто-то еще в палатке. Что касается постоянного нахождения на территории владельца, то есть меня, это не совсем так – когда заедете, я все расскажу, покажу, и если нужно, приду на помощь. Я, если что, рядом, живу в Янтарном».

Спрос на такой супербюджетный вариант проживания есть, правда оставляет желать лучшего – накануне лета стоимость койко-места в бытовке была 1000 руб. за ночь. В июне пришлось снизить.

Добавим, что более традиционные варианты размещения в Янтарном этим летом значительно дороже. Сутки на двоих в трехзвездочном отеле «Аквамарин Парк» в начале июля обойдутся в 14,8 тыс. руб., в гостинице «Беккер» 3* в 19,7 тыс. руб. (в обоих случаях завтрак включен), в глэмпинге Yantarny Resort & Spa в 25,4 тыс. руб.