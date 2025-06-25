В Сосновой роще стало также дорого отдыхать, как и на Черном море

В Курганской области наблюдается заметный рост цен на аренду квартир в районе санатория «Сосновая роща». Интересно, что стоимость проживания здесь уже сравнима с ценами на жилье в таких известных курортных черноморских городах, как Сочи. URA.RU сделало подборку вариантов размещения на курортах.

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На озере Горькое рядом с санаторием «Сосновая роща» однокомнатная квартира площадью около 43 квадратных метров с двумя кроватями, современной мебелью и всей необходимой бытовой техникой, включая кондиционер, стиральную машину и индукционную плиту, сдаются от 1900 рублей за сутки.

«Это жилье идеально подходит для пар или небольших семей, желающих совместить отдых с оздоровлением, ведь рядом находится лечебное озеро Горькое и сам санаторий с широким спектром медицинских услуг», — говорится в объявлении.

Для тех, кто предпочитает отдых в более просторных условиях, двухкомнатные квартиры площадью около 60 квадратных метров с тремя кроватями и удобным расположением рядом с пляжем, кафе и магазинами предлагаются от 4000 рублей в сутки. В таких апартаментах можно комфортно разместиться семьей или компанией друзей, наслаждаясь чистым сосновым воздухом и природой.

Кроме того, трехкомнатные квартиры площадью более 60 квадратных метров с пятью спальными местами, отдельными комнатами, балконом и лоджией, расположенные всего в 200 метрах от озера и пляжа, сдаются по цене от 3500 рублей за сутки. Это отличный вариант для больших компаний или семей, которые хотят провести время в уединенной и живописной обстановке.

Для сравнения, в Сочи цены на аренду жилья в некоторых районах сопоставимы с курганскими. Студия 30 квадратных метров, рассчитанная на четырех гостей с двумя двуспальными диванами-кроватью и кухонной зоной, сдается за 3000 рублей за сутки. Расположена в центре города, в 1,3 км от моря. Рядом — Зимний театр, морпорт, цирк, дендрарий, оборудованный бесплатный галечный пляж и магазины.

Уютная трехкомнатная квартира 50 квадратных метров для четырех гостей с отдельной спальней и кухней, в 1,6 км от моря. Находится в историческом центре Сочи, рядом с парком Ривьера, морским портом и пешеходной улицей Навагинская. Цена — около 3000 рублей за сутки.

Однокомнатная квартира 45 квадратных метров с лифтом, рассчитанная на шестерых гостей, с четырьмя спальными местами (двуспальная кровать, диваны и кресло-кровать). В 1,5 км от моря, рядом с ж/д вокзалом и магазинами. Есть кондиционер, интернет, кухня с микроволновкой и стиральной машиной, балкон для отдыха. Цена — около 2700 рублей за сутки.

Ранее жители Кургана, побывавшие на отдыхе в Сочи, отмечали высокие цены на аренду бунгало и лежаков на некоторых пляжах — до 80 тысяч рублей в сутки за домик на шесть человек. При этом в Сочи также есть более доступные варианты размещения и бесплатные пляжи для отдыхающих.

Для справки:

Озеро Горькое (Звериноголовское), на берегу которого расположен санаторий «Сосновая роща» в Курганской области, уникально своими природными лечебными ресурсами. Водоем представляет собой бессточное озеро с подковообразной формой, площадью около 6 км? и небольшой глубиной до 3,5 метров. Вода озера — сульфатно-хлоридно-натриевая рапа высокой минерализации (около 30 г/л), богатая микроэлементами: бромом, йодом, бором, железом, калием и кальцием. Такая минерализация сравнима с уровнем Средиземного моря и значительно выше Черного моря.

Особое значение имеют сапропелевые грязи озера — среднесульфидные, среднеминерализованные и высокозольные, с минерализацией грязевого раствора около 21 г/л. В 1 мл грязи содержится до 37 миллионов микроорганизмов с высокой биологической активностью. Эти грязи обладают мощным болеутоляющим, рассасывающим и противовоспалительным эффектом, способствуют заживлению ран и переломов, улучшают обменные процессы и восстанавливают функции органов.