Составлены маршруты, на которых можно наблюдать за дикими животными

Пресытившись пляжным отдыхом "все включено", туристы отправились туда, где человека встретить трудно, зато можно увидеть редких диких животных. И это не дорогущие сафари-туры в Африку. Животные, обитающие в российских горах, заповедных лесах, морях и тундре, не менее удивительны. Собкоры "РГ" выяснили, куда поехать и поплыть, чтобы увидеть в дикой природе леопардов, снежных барсов, китов, оленей и манулов. И во сколько обойдутся такие рейнджер-туры.

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В гостях у кошки

На юге Приморского края раскинулась земля леопарда. Сегодня уже и не верится, что в начале двухтысячных этих грациозных кошек на всем белом свете оставались считаные единицы - около 35. Создание национального парка "Земля леопарда" позволило спасти популяцию от исчезновения. В России насчитывается уже больше 120 этих пятнистых милах.

Но и сегодня дальневосточный леопард - самая редкая в мире дикая кошка. Нашла идея по спасению леопардов поддержку и в соседнем Китае. В итоге кошки, которые, как известно, гуляют сами по себе, комфортно чувствуют себя и на сопредельной стороне.

Кто-то из туристов с наслаждением наблюдал за львами в Африке, а потом неожиданно понял, что и у нас может быть не менее интересно.

Те, кому повезет побывать в нацпарке, могут после рассказывать, что они посетили землю еще трех кошачьих - тигра, рыси и лесного кота. Все они здесь водятся. Так, тигров здесь, по последним данным, 58. Так что как в том анекдоте про заблудившегося в уссурийской тайге туриста. Когда его нашли, он трясся и произносил только одну фразу: "А ведь уссурийских тигров не так уж и мало…" Конечно, в реальности увидеть представителя кошачьих в дикой природе - большая удача.

Приехать на "Землю леопарда" - удовольствие не из дешевых. Так, перелет из Москвы во Владивосток обойдется от 30-35 тысяч рублей, и это больше восьми часов лету. Такси до нацпарка -1,5 тысячи рублей с человека, номера в отеле - 4 тысячи.

Что показательно, все экскурсии называются экологическими. Это важно. Нужно изначально понимать, что ты находишься в строго охраняемом месте. Предлагается, к примеру, экомаршрут "Логово леопарда". А еще есть индивидуальный тур "По следам диких кошек" и фотоукрытие. В нем есть шанс не только увидеть, но и сфотографировать дикую кошку.

Конечно, лучше в такие места заезжать группами, тогда и маршруты стоимостью 5-10 тысяч рублей по карману не ударят. Но можно не пожалеть денег и на тур с ценником 30-50 тысяч. Поверьте, оно того стоит.

Где обитают ирбисы

На Алтае можно увидеть самых высокогорных кошек на планете - манулов и снежных барсов (ирбисов). Не в каждом зоопарке есть представители этих исчезающих видов, а уж встретить их в дикой природе - настоящая удача. За ней любители фауны и едут на Алтай, где еще сохранились уголки почти нетронутой природы.

Чтобы выйти на тропы диких животных, надо отправиться в Сайлюгемский нацпарк, посетить который можно только в сопровождении специалистов. Для туристов здесь организовали специальные экотуры и экскурсии, которые не вредят природе. Но они для выносливых и хорошо подготовленных путешественников, ведь проехать на автомобилях УАЗ и квадроциклах можно только по уже действующим дорогам, в горы придется подниматься пешком или на лошадях. Самый легкий способ попытаться увидеть снежных барсов - однодневная экскурсия в урочище Саржематы на квадроциклах. При этом на пик Журналистов туристы поднимаются уже пешком по горной тропе. Именно здесь можно увидеть снежного барса если не вживую, то хотя бы в объективе фотоловушек, которые экскурсанты проверяют вместе с сотрудниками нацпарка.

Экскурсия обойдется в 18,7 тысячи рублей без учета питания. Для этого нужно доехать из Горно-Алтайска на автобусе (3,4-4,7 тысячи рублей) до села Кош-Агач. Ночевка в одном из отелей Кош-Агача встанет в среднем 3,5-4,5 тысячи рублей в сутки.

Для тех, кто хочет еще глубже погрузиться в дикую природу, стоит выбрать более сложные и многодневные маршруты. Например, десятидневный пеше-конный маршрут "Большое горное путешествие" (63,2 тысячи рублей с человека). Но он по силам только самым выносливым туристам.

Китовый туризм

В Мурманской области набирает обороты "китовый" туризм, центром которого стало старинное поморское село Териберка. Чаще всего в открытом море можно встретить горбатых китов, которых легко узнать по темно-серому оттенку спины и боков. Горбатый кит достигает веса около 30 тонн и пускает фонтаны высотой в несколько метров, которые восхищают туристов. Кроме "горбачей" здесь попадаются полосатые киты, уступающие им по размерам и весу. Когда рыбы много, полосатые киты могут передвигаться группами. Добраться сюда очень легко и недорого. Цены на авиабилеты Москва - Мурманск начинаются от 3000 рублей, лететь всего два с половиной часа. От Мурманска до Териберки - около 130 километров. Трансфер в Териберку с экскурсией обойдется в 30-35 тысяч рублей.

Варианты проживания - от 2 тысяч рублей в сутки за хостел до 30-40 тысяч за комфортабельный домик. Но каждый день на поездки в Териберку сыплются десятки запросов.

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Русское сафари

Михаил Мальцев, президент Уральской ассоциации туризма: