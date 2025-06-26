Названа стоимость отдыха на российском юге в бархатный сезон

Отдохнуть на российском юге в бархатный сезон в 2025 году можно примерно за 80 тысяч рублей. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

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По словам эксперта, на эту сумму в сентябре-октябре сможет отдохнуть семейная пара, однако в нее не закладывается стоимость билетов.

«Цена среднего тура на двоих на 7–10 дней без учета транспорта – это около 80 тысяч рублей, с учетом транспорта из Москвы – в районе 120–150 тысяч. Важную роль играет сам транспорт: многие, чтобы сэкономить, выбирают автомобиль: 60% путешественников отправляются на юг на своей машине. Даже с учетом расходов на топливо это получается дешевле, чем перелет, – отметил Горин. – В этом году из-за разлива мазута в Черном море есть скидки в Анапе. Такой тур могут выбрать те, кто готов ограничиться бассейном – сейчас это направление на 30–40% дешевле других».

Вице-президент РСТ отметил, что можно сэкономить и при выборе гостиницы. Он подчеркнул, что многие туристы отдают предпочтение апартаментам с собственной кухней, чтобы не тратить деньги на питание в кафе. Также сэкономить помогает и раннее бронирование как билетов, так и жилья.

«Все чаще люди отправляются на юг именно осенью. Такое решение обусловлено отсутствием жары и меньшей загруженностью курортов. Поэтому, соответственно, и цены ниже на все, в том числе и на развлечения, и на жилье», – заметил Горин.

Самыми популярными направлениями среди россиян по-прежнему считаются Сочи, Геленджик, Адлер и другие города Краснодарского края, расположенные на морском побережье. При этом самым доступным местом для отдыха на черноморском побережье остается Абхазия.

«Сейчас добраться туда можно прямым рейсом, и эта поездка обойдется на 20% дешевле, чем в Сочи. Там тоже есть все, что так нравится туристам, – тепло и море. А еще Абхазия загружена в три раза меньше, чем курорты Краснодарского края», – заключил эксперт.

Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщили, что туристы, приехавшие в гостиницы и санатории Анапы и Темрюкского района, будут подписывать документ о запрете купания. Такая мера принята для того, чтобы обезопасить гостей от последствий разлива мазута в море.