Стоимость восхождения на Эльбрус планируют поднять в 150 раз — с 200 рублей до 30 тысяч рублей с человека. Об этом в среду, 25 июня, сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным источника, причиной увеличения цены стали туристы, разбрасывающие мусор на территории национального парка.

Представители организации сообщили, что ежегодно Эльбрус посещают около 10 тысяч человек — лишь минимальная часть из них убирает за собой. Отмечается, что горы мусора приходится вывозить КамАЗами, а спускать с вершины — силами волонтеров.

Помимо этого, за последние 15 лет ледник Эльбруса отступил на 200 метров. Это усилило нагрузку на стратовулкан и увеличило количество лавин. По этой причине администрация нацпарка планирует снизить поток туристов ради их собственной безопасности, передает Telegram-канал.

Ученые зафиксировали ускоренное таяние ледников Эльбруса. Климатолог Арсений Юрганов связывает это явление с глобальным изменением климата, подчеркивая, что при сохранении нынешних темпов к концу столетия Кавказ может потерять до 85 процентов своих ледников.

В России растет популярность пешего туризма: число желающих заняться трекингом увеличивается на 10–15 процентов ежегодно. Эксперт сообщества туроператоров «Большая страна» Юлия Любимова назвала в беседе с «Вечерней Москвой» самые интересные варианты маршрутов.