Женщина оголила грудь ради бизнес-класса в самолете

Иностранка устроила скандал на борту российского самолета и оголила грудь, чтобы попасть в бизнес-класс. Видео с места событий опубликовали в Telegram-канале Авиаторщина.

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Пассажирка национального авиаперевозчика, выполнявшего рейс из Санкт-Петербурга в Шарм-эль-Шейх, Египет, после вылета из аэропорта Пулково внезапно вскочила с места и начала бегать по салону. Женщина попыталась прорваться в VIP-зону.

На кадрах она кричит на стюардесс, требуя «свой бизнес-класс», потому что «много работала» и заслужила комфортный перелет. Чтобы попасть на VIP-место, она даже начала снимать футболку.

Уговоры бортпроводниц оказались бессмысленными, они не смогли успокоить дебоширку, которая угрожала открыть аварийный выход, и позвали на помощь двух мужчин. Нарушительницу скрутили и переместили в хвост самолета, а в аэропорту египетского города передали полиции.

Ранее самолет, вылетевший из Москвы в Египет, вернулся в российский аэропорт после часа кружения в воздухе. Пассажирам сообщили о технических неполадках и перенесли рейс на несколько часов.