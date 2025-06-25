Карачаево-Черкесия привлекает все больше туристов

Более 2,25 млн туристов посетили курорты Карачаево-Черкесии в 2024 году
Карачаево-Черкесия в 2024 году приняла более 2 миллионов 250 тысяч туристов. Такие данные привел глава региона Рашид Темрезов.
«Карачаево-Черкесская Республика уверенно занимает прочные позиции в числе ведущих туристических регионов России. В 2024 году республика приняла более 2 миллионов 250 тысяч туристов. Тенденция последних лет — 10−15% ежегодного роста. Это наглядное подтверждение того, что наш туристический потенциал востребован и развивается устойчиво», — отметил Темрезов в ходе доклада-послания Народному собранию республики.
По его словам, такие курорты, как Домбай, Архыз и Теберда становятся мощными центрами притяжения для отдыхающих со всей России и из-за рубежа.
«Развивается инфраструктура, запускаются новые канатные дороги, строятся гостиничные комплексы и социальные объекты», — добавил глава КЧР.