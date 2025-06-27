Туристам могут назначить штраф из-за купания на пляжах Анапы и Темрюка

Закон предусматривает возможность штрафовать туристов за нахождение в опасных зонах пляжей Анапы и Темрюка, которые были определены из-за последствий ЧП с танкерами, власти Кубани будут применять их как крайнюю меру. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Ранее власти в Краснодарском крае, где на загрязненных после крушения танкеров пляжах фиксировали скопление туристов, определили опасные зоны побережья в Анапе и Темрюкском районе, которые планируется огородить от отдыхающих для соблюдения запретов. В Темрюкском районе это территория вдоль береговой линии Черного моря от п. Волна до п. Веселовка включительно. В Анапе - вдоль береговой линии Черного моря в границах города-курорта (от п. Веселовка до заповедника Утриш).

В соответствии с законодательством нахождение в опасной зоне запрещено, за нарушение предусмотрена в том числе административная ответственность, включая штрафы. Понимая, что в Краснодарском крае в разгаре летний курортный сезон, штрафные санкции являются крайней мерой, основной способ - разъяснительная работа. Все запреты и ограничения были приняты для безопасности жителей и туристов. А информирование направлено на то, чтобы люди понимали ситуацию и осознанно относились к собственному здоровью и к здоровью своих детей , - говорится в официальном заявлении.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюка не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам и на сегодняшний день не могут быть использованы для летних оздоровительных кампаний и рекреационных целей. Ранее власти Анапы сообщали, что на территории пострадавших от разлива мазута пляжей был ограничен доступ для посещения, установлены соответствующие информационные таблички и аншлаги. Позднее для предупреждения отдыхающих ввели патрулирование с оповещением о запрете по громкоговорителям. Затем был введен информирующий документ, который туристов обязали подписывать при заселении в гостиницах и отелях.