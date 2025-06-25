В Северной Осетии рассказали о развитии глэмпингов в регионе

В Северной Осетии на создание глэмпингов выделят 1 миллиард рублей. В ближайшие два года в республике реализуют девять таких проектов.

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«По итогам заявочной кампании на 2025−2027 годы республике поддержано выделение 1 миллиарда рублей на реализацию девяти проектов по созданию глэмпингов. Важно построить их в обозначенные сроки и с соблюдением всех требований. Они должны приносить пользу жителям и гостям республики, давать рабочие места, обеспечивать поступления в бюджет и способствовать развитию экономики», — сообщил на совещании председатель правительства республики Борис Джанаев. Его слова приводит пресс-служба главы и правительства региона.

Джанаев также подчеркнул, что необходимо обращать внимание на внешний вид глэмпингов, чтобы они вписывались в природный ландшафт республики.

По данным пресс-службы, конкурсный отбор проводился в рамках госпрограммы «Развитие туризма» и нацпроекта «Туризм и гостеприимствo». Получившие поддержку проекты будут реализованы в Алагирском и Пригородном районах, а также во Владикавказе. Их общая стоимость составляет более 2,7 миллиарда рублей. В результате будет создано более 700 новых гостиничных номеров.

Глэмпинги — это модульные быстровозводимые гостиницы. Такие средства размещения позволяют туристам сочетать гостиничный комфорт с отдыхом на природе.