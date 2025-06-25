Эксперты выяснили, как изменился турпоток по России с начала 2025 года

Команда платформы для анализа геопространственных данных Геокурсор от VK Predict рассказала, как изменился рынок внутреннего туризма в России за пять месяцев 2025 года. По сравнению с прошлым годом количество путешественников в целом по стране увеличилось на 22%. Главным драйвером туротрасли стали жители малых городов с населением до 100 тысяч человек, а самыми активными путешественниками — москвичи.

© Вечерняя Москва

Четверть путешественников — из двух столиц

Активнее всего путешествуют жители двух столиц — суммарно на туристов из этих городов пришлась четверть российского турпотока: доля Москвы составила 16,3 процента, Санкт-Петербурга — 9 процентов. Самыми популярными направлениями среди москвичей стали Владимирская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и регионы-соседи: Тверская, Тульская, Калужская, Рязанская области. У петербуржцев в топ-5 направлений вошли Москва, Новгородская, Тверская и Псковская области, а также Карелия.

Доля путешественников из других миллионников составила 16,9 процента от всего российского турпотока, из городов с населением от 100 тысяч до 1 млн человек — 39,1 процента, до 100 тысяч — 18,7 процента. Жители малых городов показали наиболее значительный рост туристической активности.

Самые популярные направления

Наиболее востребованные регионы среди путешественников – Москва (доля: 20 процентов) и Московская область (18 процентов), Санкт-Петербург и Краснодарский край (7 процентов у каждого). Также в топ-10 вошли Ленинградская область (6 процентов), Ростовская и Владимирская области, а также Республика Татарстан (по 4 процента), Воронежская и Свердловская области (по 3 процента).

Год к году наиболее заметная динамика наблюдалась в Нижегородской (+42 процента) и Челябинской областях (+40 процентов), Москве (+31 процент), Калужской и Самарской областях (+29 процентов в каждой), Санкт-Петербурге и Волгоградской области (+27 процентов в обоих регионах), Татарстане и Свердловской области (+26 процентов в каждой). Если сопоставить количество туристов с местным населением, то лидером по этому показателю по итогам отчетного периода стал Суздаль Владимирской области (3,5 туриста на одного местного жителя).

Куда ездили вместо заграницы

Среди тех, кто интересуется зарубежными странами и зимой-весной совершал путешествия по России, самыми популярными регионами стали Калининградская и Мурманская области, Карелия, Новгородская область и Республика Алтай, Тверская, Псковская, Сахалинская, Владимирская и Ярославская области.

«Среди туристов, которые путешествуют в зарубежные страны и отличаются высоким уровнем дохода,наиболее востребованными становятся такие направления, как Мурманская область, Карелия, Алтай, Сахалин. Также они охотно посещают регионы рядом с двумя столицами, выбирая эти направления для поездок выходного дня. Так, Тверская, Псковская, Новгородская, Владимирская, Ярославская области отличаются высокой долей обеспеченных туристов. Такие инсайты, полученные на основе инструментов геоаналитики, могут дать региону и локальному бизнесу сигнал к развитию соответствующей инфраструктуры для туристов: благоустройства территорий, созданию рекреационных зон, объектов общественного питания, экскурсионных программ и развлечений», – комментирует директор центра аналитических продуктов VK Predict Роман Стятюгин.

Длительность путешествий

Средняя продолжительность поездок составляет чуть больше двух дней. На максимально длительный срок туристы отправлялись в Камчатский край, Мурманскую и Калининградскую области (по 4 суток), Иркутскую и Архангельскую области, Дагестан, Бурятию и Краснодарский край (по 3 суток).

VK Predict — это сервисы клиентской аналитики и системы поддержки принятия решений на основе анализа массивов данных, технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. Среди ключевых решений: ГеоКурсор для анализа локаций, Телеком Радар для оценки качества связи и Девелопер — для определения оптимальной квартирографии жилых комплексов, «Predict AutoML» — для создания решений на основе машинного обучения без привлечения ИТ-специалистов.

ГеоКурсор — аналитический сервис VK Predict для выбора лучших локаций для бизнеса, поиска мест с преобладанием целевой аудитории, анализа факторов, влияющих на выручку, прогнозирования товарооборота, анализа конкурентной среды и развития территорий.