В Госдуме объяснили, как не ошибиться при выборе отеля

Туристам при выборе отеля для отдыха в России стоит руководствоваться Реестром средств классификации в туристской деятельности, в котором можно найти достоверную информацию о нем. Об этом заявила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина ("Единая Россия").

Она напомнила, что ранее палата парламента приняла закон о введении административной ответственности для объектов размещения, не прошедших классификацию, то есть не включенных в Реестр средств классификации в туристской деятельности. Также документом предусмотрен штраф за недостоверную информацию, указанную в Реестре о самом объекте размещения и за распространение информации об объекте размещения в интернете без ссылки на реестр.

"Всем туристам советую выбирать отель, в том числе руководствуясь Реестром средств классификации в туристской деятельности, где можно найти достоверную информацию об отеле и его услугах, и где при необходимости можно оставить свои комментарии или пожелания, которые не останутся без внимания", - отметила Школкина.

Депутат пояснила, что не так давно прошло первое расширенное заседание Совета по классификации под председательством министра экономического развития России Максима Решетникова, где были подведены промежуточные итоги по прохождению средствами размещения процедуры классификации, а экспертами, соответственно, аттестации. Далеко не все средства размещения, особенно небольшие, спешат пройти процедуру классификации, хотя по закону все средства размещения должны до 1 сентября 2025 года пройти классификацию на основе самооценки, рассказала она.