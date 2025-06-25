Тревел-блогер рассказал, какой вопрос не стоит задавать женщинам в России

Живущий в России тревел-блогер из Нидерландов назвал запретный вопрос для русских женщин. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

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Европеец отметил, что в этих двух странах женщины по-разному относятся к возрасту. По его мнению, в России эта тема более чувствительная.

«Многие девушки стараются прятать свой возраст. И самый страшный вопрос, который нельзя задавать девушкам в России: "Сколько вам лет?"» — пояснил он.

Автор публикации добавил, что на это можно получить ответ: «А сколько ты думаешь?» После этого мужчине важно не ошибиться и назвать как минимум на десять лет меньше, чем ему кажется, поделился блогер.

По словам голландца, у него на родине женщины не привыкли скрывать свой возраст и даже шутят на эту тему.

«У нас даже фраза есть: "Старение — это не потеря времени, это приобретение опыта"», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал о появившихся после переезда в Россию привычках. В частности, он начал проверять сроки годности продуктов и их состав.