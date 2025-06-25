Аналитики рассказали, где будут отдыхать россияне этим летом

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали данные по бронированию гостиниц этим летом и рассказали, какие направления за год стали более популярны у туристов. Согласно результатам исследования, которые есть в распоряжении RT, россияне, как и год назад, предпочитают отдыхать в родной стране: на неё приходится 74% заказов.

Кроме того, как выяснили специалисты, серьёзнее всего среди популярных направлений вырос спрос на отдых в Белеке: отели там бронируют более чем в три раза чаще.

«Интерес к жилью в Нячанге вырос более чем в два раза, а в Севастополе — ровно в два раза. В топ-10 городов, где путешественники этим летом чаще выбирают отели, также вошли Барселона (+89%), Ницца (+82%), Смоленск (+81%), Валенсия (+78%), Лоо (+73%), Алма-Ата (+72%) и Владимир (+65%)», — подчёркивается в исследовании.

По словам представителей компании, список городов, на жильё в которых спрос за год заметно упал, возглавляют Афины: в столице Греции этим летом оформлено на 76% меньше отельных заказов.

«Почти на столько же снизился интерес к отдыху в Витязево (-73%) и Неаполе (-71%). Значительно меньше россиян отправятся в Анапу (-67%), Доху (-60%), Ханой (-59%), Варшаву (-58%), Римини (-57%), Куала-Лумпур (-56%) и Нью-Йорк (-45%)», — заключили эксперты.

Ранее аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали отельные бронирования и рассказали, где россияне проведут бархатный сезон.