Черное и Азовское море: где вода лучше

Чёрное и Азовское моря — излюбленные направления для отдыха россиян. Каждое лето миллионы туристов едут на курорты Краснодарского края и Крыма, чтобы насладиться солнцем и морем. Но где вода лучше: в Чёрном или Азовском? Чистота, температура, солёность — что выбрать для идеального отпуска? Давайте разберёмся, сравнив два моря по ключевым параметрам.

Чистота воды: Прозрачность и экология

Чистота воды — один из главных факторов для отдыхающих. В Чёрном море вода, как правило, более прозрачная, особенно на галечных пляжах Крыма (Ялта, Алушта) или в районе Геленджика. Однако в популярных местах, таких как Анапа или Сочи, из-за большого наплыва туристов и стоков вода может быть мутной, особенно после штормов. Экологическая ситуация в Чёрном море осложняется портами и судоходством, но в целом качество воды остаётся приемлемым для купания.

Азовское море, напротив, часто называют мутным из-за песчаного дна и мелководья, которые легко взбалтываются ветром. В районе Ейска, Темрюка или станицы Голубицкой вода нередко выглядит «глинистой», хотя это не всегда связано с загрязнением — мелкие частицы ила поднимаются со дна. Тем не менее, Азовское море считается менее нагруженным промышленными стоками, что делает его экологически чище в некоторых местах.

Температура: Где теплее?

Температура воды — ключевой фактор для семей с детьми и любителей длительного купания. Азовское море прогревается быстрее благодаря мелководью (глубина редко превышает 10–15 метров). Уже в мае вода может достигать +20–22 °C, а в июле–августе — комфортных +25–28 °C, иногда даже +30 °C в жаркие дни. Это делает Азов идеальным для тех, кто не любит холодное море.

Чёрное море глубже (до 2 км), поэтому прогревается медленнее. В июне температура воды обычно +18–20 °C, а в пик сезона (июль–август) достигает +23–26 °C. В Крыму или районе Новороссийска вода может быть прохладнее из-за течений, что не всем по душе.

Солёность: Какой состав комфортнее?

Солёность воды влияет на ощущения во время купания и состояние кожи. В Чёрном море солёность составляет около 18–22 промилле (в 2 раза ниже, чем в Средиземном). Это делает воду приятной для длительного плавания, но после купания лучше ополоснуться, чтобы избежать сухости кожи.

Азовское море — одно из наименее солёных в мире, с показателем 10–12 промилле. Низкая солёность почти не раздражает кожу и глаза, что особенно ценят семьи с малышами. Кроме того, местные жители приписывают азовской воде целебные свойства из-за содержания ила и минералов, особенно в районе Тамани.

Безопасность: Волны и течения

Чёрное море славится своими волнами, которые привлекают сёрферов, но могут быть опасны для неопытных пловцов. В Сочи или Анапе нередки сильные течения, утягивающие в открытое море. Шторма тоже случаются чаще, особенно в межсезонье. Однако на спокойных пляжах, таких как Лазаревское, купание безопасно.

Азовское море спокойнее благодаря мелководью и защищённости от сильных ветров. Волны здесь небольшие, а опасные течения встречаются реже. Это делает Азов предпочтительным для отдыха с детьми или пожилыми людьми.