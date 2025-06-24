Сколько туристов отдохнули на Каспийском побережье Дагестана в этом году

Дагестан в нынешнем году планирует принять более 2 млн туристов. Главный фактор высокого спроса - сочетание гор и теплого моря.

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Дагестанское побережье Каспия занимает около 500 километров, большинство пляжей песчаные. В 2025 году на побережье республики начали работать 16 официально зарегистрированных пляжных зон. Они делятся на три категории: муниципальные - бесплатные, обслуживаются городскими службами, и частные, принадлежащие отелям или базам отдыха. На побережье очень много "диких", но пользующихся популярностью пляжей.

Каспийское море на побережье Дагестана преимущественно мелкое, и вода прогревается быстро. К июлю температура достигает 27-28 градусов. Купальный сезон продолжается с мая по октябрь. Песчаные пляжи в основном с пологим входом в море, поэтому здесь безопасно планировать пляжный отдых с детьми.

Пляжи Дагестана песчаные. Песчаный бархан Сарыкум, где снимали кадры фильма "Белое солнце пустыни", находится в 30 км от Махачкалы

В Махачкале есть несколько бесплатных городских пляжей, но купаться на них Роспотребнадзор не рекомендует. Лучше выехать за город - недалеко от Каспийска располагается пляж гостиничного комплекса "Джами". Вход для посторонних платный, 600 руб. Территория охраняется, есть множество услуг как для детей, так и для взрослых. Чистыми и комфортными для отдыха считаются пляжи в Каякентском районе и возле города Избербаш. Здесь работают спасатели, есть кафе, детские водные аттракционы, прокат лежаков и зонтиков.

Стоимость аренды шезлонга с зонтом почти на всех пляжах составляет 150-200 руб., беседки с мангалом - около 1 тыс. руб. Аренда оборудования для кайтсерфинга и вейкбординга обойдется примерно в 1 тыс. руб. за час. Батуты для детей, "банан" для катания - от 150 руб. На некоторых пляжах парковка для автомобилей платная, около 150 руб.

В Дагестане не принято появляться на пляже женщинам в откровенных купальниках, лучше выбирать закрытые купальные костюмы.

Трехзвездочные отели обойдутся в 3-5 тыс. руб. в сутки, четырехзвездочные - от 5 до 10 тыс. руб. За номер в гостинице премиум-класса с видом на море и спа-центром придется заплатить до 20 тыс. руб. в день. Есть возможность снять комнату в базах отдыха на побережье. Эконом-вариант с ограниченным сервисом обойдется в 2 тыс. руб. в сутки, средний сегмент - от 5 тыс. За коттедж у моря с мангальной зоной и бассейном - 10-15 тыс. руб. Многие предпочитают снимать квартиры. Но их предложение сейчас ограничено. Однокомнатные и двухкомнатные квартиры в Махачкале и Каспийске стоят 3-5 тыс. руб. в сутки. Люкс-апартаменты - 10 тыс. руб.

500 километров составляет протяженность побережья Каспийского моря в Дагестане

В Дагестане богатая экскурсионная программа. Это древний Дербент с цитаделью Нарын-Кала и старейшей в России Джума-мечетью VIII века. Бьет рекорды популярности самый глубокий в Европе Сулакский каньон. Недавно здесь открылась экстремальная тропа "Виа Феррата". Ее протяженность - 390 метров вдоль скалы и 90 метров над рекой Сулак. В конце посетители должны пересечь подвесной мост - зрелище не для слабонервных.

Гости республики могут прогуляться по улочкам старых заброшенных горных сел, где атмосфера напоминает кадры из исторических фильмов. Некоторые из них - Корода, Гоор, Кахиб - стали популярными туристскими объектами. Больше всего манит туристов расположенный в Гунибском районе аул Гамсутль, который сравнивают с затерянным городом инков Мачу-Пикчу.

Многие магазины и кафе принимают только наличные. Если вы заблудились или нуждаетесь в помощи, местные жители обязательно помогут.