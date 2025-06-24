Как Сочи подготовился к курортному сезону в 2025 году

Все 180 муниципальных пляжей протяженностью 41 км открыты для посещения. Особое внимание уделено безопасности. Проверено морское дно, качество питьевой воды и условия в детских лагерях.

Сочи встречает туристов: полная готовность курорта к летнему сезону 2025. Так, единовременно отдыхает 150 000 гостей. Все 180 пляжей (41 км береговой линии) открыты для посещения. Кроме того, 57 пляжей получили престижный экосертификат «Синий флаг» (+15 к 2024 году), сообщили РИА Новости.

Специалисты провели полное обследование морского дна, завершили благоустройство всей береговой линии. Помимо этого, получены положительные заключения ГИМС. Был ежедневный мониторинг питьевой воды. Прошли лабораторные исследования Роспотребнадзора и Водоканала.

Из инфраструктуры открыли 5500 объектов торговли, 2000 заведений общественного питания. Кроме того, усилили транспортные маршруты. Так, завезено 30000 тонн чистого песка, установлено 1500 новых лежаков и зонтов, а также увеличен штат спасателей до 250 человек в день.

На фоне активной подготовки инфраструктуры и ожиданий рекордного турпотока курорты Крыма и Сочи «пропустили» момент, когда цены на отдых достигли исторических максимумов. В 2025 году российские туристы могут посетить более 60 стран без виз, причем многие из них доступны прямыми рейсами.