Не только Кижи и Рускеала: что посмотреть в Карелии без толп туристов

Карелия – это не только Кижи, Валаам и водопад Кивач. В регионе есть бескрайние озера, о которых знают лишь местные и самые упорные путешественники. Здесь можно пройти по лаве древнего вулкана, найти камни, которым поклонялись саамы, или увидеть водопад, который «включают» всего на несколько дней в году. «ФедералПресс» собрал несколько интересных локаций республики, куда стоит отправиться, чтобы открыть Карелию заново.

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Где в Карелии самые загадочные места

Карельский «Стоунхендж»

Гора Воттоваара – место, окутанное легендами. Это не просто вершина, а фьельд – плато с причудливыми каменными образованиями и деревьями, скрученными в немыслимые формы. Ученые спорят о происхождении здешних мегалитов: то ли это дело рук древних племен, то ли игра природы. Саамы считали гору священной, а современные эзотерики верят в ее «энергетику». Важно не путать локацию с «Горой смерти» неподалеку – местом трагической гибели партизан в 1942 году, сообщают эксперты «АТОР».

Напомним, что несколько лет назад плато Воттоваара назвали самым мистическим местом России. Путешественники говорят, что в этом месте барахлят компасы и разряжаются телефоны. Некоторые туристы чувствуют себя там очень плохо, а другие, напротив, расслабляются. Это место часто связывают с НЛО.

Кроме того, мистическим местом часто называют мыс Бесов Нос в Онежском озере. Здесь нет инфраструктуры для путешественников, а туристов при этом много. Здесь можно посмотреть на старинные петроглифы и человекоподобную фигуру, которую называют бесом.

Вулкан, который старше динозавров

Гирвас – древнейший палеовулкан Европы (2–3 млрд лет). Когда-то он извергал лаву на десятки километров, а сегодня его «жерло» – это каменные волны застывшей магмы. В данном случае обязательна удобная обувь для путешественников, так как ходить по неровным породам в кедах – сомнительное удовольствие.

Как добраться до самых необычных озер и водопадов

Труднодоступные арктические озера

Во входящем в зону Арктики Калевальском районе республики можно найти интересную группу озер Куйто – Верхнее, Среднее и Нижнее. Дорога будет непростой, но она окупится дарами природы: ягодами, грибами и рыбой.

Водопад высотой с 7-этажный дом

В 10 км от поселка Леппясилта на реке Кулисмайоки можно найти каскад водопадов «Белые мосты». Он получил название в честь построенных финнами белокаменных мостов и считается самым высоким на Северном Приладожье. «Падун», как говорят на Севере, обрушивается вниз с высоты 7-этажного дома

Водопад, который включают весной

В 22 км от одноименного палеовулкана находится водопад Гирвас, который получил название от расположенной неподалеку деревни. Сам водопад «появился» в середине XX века во время строительства Пальеозерской ГЭС. На реке Суна установили плотину, а для гидротехнических нужд вырыли узкое обводное русло. Увидеть водопад Гирвас можно, только зная график его работы. Обычно водосброс из водохранилища происходит весной в течение нескольких дней. Струя воды тогда несется вниз с высоты 15 м.

Где познакомиться с бытом коренных жителей Карелии

Деревни, где время остановилось

Кинерма – одна из красивейших деревень России с домами XVIII века и традиционными банями «по-черному».

Вокнаволок – родина рунопевцев, вдохновивших создателей «Калевалы».

Нильмогуба – заброшенная солеварня, ставшая меккой для дайверов.

Промышленные реликвии

ГЭС Ляскеля (1899 г.) – работает до сих пор, хотя пережила и войну, и забвение.

Кительские гранаты – месторождение, где драгоценные камни добывали для шведских корон.

Шунгитовые карьеры Зажогино – здесь можно найти камень, который проводит ток.

Место, где живет карельский язык

В старинном селе Ведлозеро в 100 км от Петрозаводска задались целью сохранить умирающий карельский язык. В селе находится «Дом карельского языка», где проводятся онлайн- и офлайн занятия по изучению карельского языка.

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