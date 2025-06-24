Новый горный курорт «Мамисон» перешел на летний режим работы

Всесезонный курорт "Мамисон" в Северной Осетии впервые после своего открытия встретил лето. Несмотря на то что главная его специфика - горные лыжи и сноуборд, в отсутствие снега подготовил для гостей, которых привлекает потрясающая природа и современная инфраструктура, насыщенную развлекательную программу.

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За три месяца его уже посетили больше 20 тысяч человек. Самый молодой и перспективный курорт Северного Кавказа на лето поменял расписание: теперь канатная дорога работает семь дней в неделю - на подъем с 9:00, на спуск до 16:30. На ней можно добраться до высоты 2950 метров, откуда открываются живописные виды на Мамисонское ущелье и прилегающие горные массивы. Прогулочный билет на подъем и спуск стоит 1500 рублей для взрослых (детский - 900).

На верхней станции канатной дороги работает ресторан, откуда можно не спеша наслаждаться панорамой гор, а также вдохновляться колоритом старинных деревень Лисри и Камсхо.

За три месяца курорт уже посетили больше 20 тысяч человек

- В июне в "Мамисоне" пройдет исследовательский тур для представителей креативных индустрий. В событийном календаре июля и августа - фестиваль тропостроения в рамках проекта "Национальная Кавказская тропа", детские мастер-классы по изготовлению сувениров, Национальный фестиваль танцев и песен, горный рок-концерт, мастер-классы по приготовлению осетинских пирогов в ресторане на верхней станции, обучение этническим танцам, открытие экотроп и многое другое, - рассказали в пресс-службе "Кавказ.РФ", которая управляет курортом.

На здешних экотропах можно встретить множество растений, занесенных в Красную книгу. Особенно впечатляют крокусы, рябчик кавказский, сон-трава, калужница болотная, горечавка, пушкиния пролесковидная и рододендроны.

Среди новых форматов отдыха для туристов - трекинговые выходные с опытным сопровождающим и фотографом. Летом в "Мамисоне" также состоится массовый горный забег и чемпионат России по велоспорту. Кроме того, планируются фестиваль электронной музыки, конкурс фотографов, неделя моды, спортивные праздники.

- Мы хотим максимально обкатать все оборудование и введенные в строй объекты, в первую очередь канатную дорогу. Также посмотрим вместе с туроператорами, насколько востребованными окажутся палаточные городки, прогулочные тропы и экскурсии, - рассказал корреспонденту "РГ" гендиректор "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов.

Рядом с курортом есть также реки, которые подходят для рафтинга, а по горным дорогам можно будет отправиться в джипинг-тур и познакомиться с местными достопримечательностями: аулами, старинными церквами и святилищами, связанными с древними верованиями осетин.

Приехать сюда можно на любое количество дней - к услугам туристов разные варианты размещения: от капсульного отеля с системой "умный дом" до коттеджей из доломита. Цены на капсульные дома снижены до конца ноября, поэтому отдых в горах летом стал дешевле: 6 700 рублей - в будни, 11 800 - в выходные и праздники.

Можно добраться до "Мамисона" на машине и оставить ее на вместительной парковке или воспользоваться трансфером из Владикавказа. Комфортабельный автобус отходит от здания Осетинского театра на проспекте Косты в 10 утра, а обратный рейс отправляется в 15:30. Правда, курсирует автобус только по выходным.

Тем временем в горах продолжают возводить инфраструктуру: новые гостиницы, спа-отели, рестораны и модульные дома. В 2025-м на развитие курорта планируется привлечь 53 миллиарда рублей инвестиций из всех источников (причем около 80 процентов средств будут внебюджетными).

В соответствии с экономической моделью, которую разработали в республике, а правительство РФ ее утвердило, к 2030 году курорт должен иметь до 47 километров трасс и пять-шесть канатных дорог, принимать до 345 тысяч туристов в год и располагать примерно тремя тысячами мест для размещения гостей.

В следующем горнолыжном сезоне здесь обещают запустить систему искусственного оснежения, чтобы погода не сильно влияла на работу трасс. Также появится многофункциональный центр площадью более шести тысяч квадратных метров.

Кстати

Курорт "Мамисон" находится рядом с Военно-Осетинской дорогой. Вокруг много природных достопримечательностей, есть минеральные источники, памятники истории и архитектуры. Например, в ущелье находится знаменитое в республике месторождение минеральной воды Тиб. По пути можно посмотреть родовые каменные башни или заехать в Нузальский храм, построенный в XII-XIII веках и сохранивший древние фрески на внутренних стенах. Поэтому путь на курорт тоже может стать отдельным приключением, но лучше заранее отметить все точки на карте.