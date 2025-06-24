Эксперты обсудят совместное будущее музеев и туризма

В Москве 27 июня состоится заседание отраслевой комиссии по гостиничному бизнесу и туризму на тему: «Корпоративные музеи и туристическая индустрия: возможен ли союз?».

Модератор встречи — Варвара Пааль, директор по связям с общественностью компании «НафтаГаз».

Спикеры: Наталья Нечаева, директор конкурса «Корпоративный музей»; Юлия Наполова, архитектор, основатель бюро PS Culture; Ольга Шандуренко, директор проектов дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив; Юлия Митрофанова, руководитель службы по связям с общественностью и СМИ компании «Газпром переработка», автор проекта «Легенды городов. Музей под открытым небом»; Юлия Рыбакова, гендиректор АНО Центра развития креативного туризма, основатель и лидер Сети Креативного Туризма, эксперт национальных проектов АНО «Национальные приоритеты»; Татьяна Эндеко, заместитель директора Координационного совета программы «Новый социальный вектор»; Логачев Денис, коммерческий директор УК Визант Групп; Алексей Медведев, генеральный директор компании «Любимый Край».

В ходе заседания спикеры обсудят, зачем корпоративным музеям туристическая индустрия, как превратить корпоративный музей в арт-объект и точку притяжения, а также отметят мнение компаний, их удачный опыт привлечения туристов, а также «трудности и барьеры» на этом пути.

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