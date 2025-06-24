Россияне полюбили путешествия по заповедникам страны

Россияне полюбили путешествия по заповедникам и национальным паркам страны. Об этом в интервью правительства РФ Дмитрий Патрушев.

По его словам, за последние шесть лет туристический поток вырос с 6 до 17 миллионов человек в год. Патрушев добавил, что власти планируют снимать «неразумные ограничения» и популяризировать такой вид отдыха в России.

«Я не сомневаюсь, что наши национальные парки могут стать отличной точкой притяжения для туристов», — заключил он.

Ранее россиянам предложили понаблюдать за манулами, снежными барсами и горными баранами аргали в естественной среде обитания. Сделать это можно в Сайлюгемском национальном парке на Алтае.