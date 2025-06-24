Насколько загружены санатории в Минводах

Профсоюзные санатории на Кавказских Минеральных Водах (КМВ) загружены более чем на 80% до конца 2025 года. Об этом сообщил генеральный директор курортного управления города Кисловодска, депутат думы Ставропольского края Николай Мурашко.

"На сегодняшний день уже практически до конца года загрузки меньше 80% у нас нет. То есть фактически уже наш курортный год распродан", - сказал Мурашко в ходе пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

По его словам, за последние два года поток отдыхающих в здравницы Кавказских Минеральных Вод существенно возрос.