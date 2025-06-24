Поездка на фуникулере для нижегородцев и туристов станет дороже

С начала июля гостям и жителям Нижнего Новгорода придется платить больше за поездку на фуникулере. На транспорте начнет действовать новый тариф.

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«С 1 июля оплата проезда на фуникулере будет осуществляться по новой тарифной сетке. Стоимость проезда в одну сторону составит 350 рублей», – сообщили в Управление делами правительства Нижегородской области.

В то же время для самих нижегородцев будет действовать спецтариф. Людям, которые предъявят карту жителя Нижегородской области (вне зависимости от носителя), стоимость проезда обойдется в 250 рублей. Льготников, при предъявлении карты или подтверждающего документа, пустят бесплатно или за 150 рублей.

Напомним, что ранее поездка обходилась в 200 рублей.

Как отметили в ведомстве, с сентября прошлого года фуникулер перевез более 291 тысячи человек, а в мае этого года им воспользовалось уже порядка 52 тысяч человек. Больше всего посетителей зафиксировано в майские праздники: в эти дни пассажиропоток составил 17,5 тысячи человек.

Ранее «ФедералПресс» писал о стоимости прогулок на речных трамвайчиках и судах на подводных крыльях из Нижнего Новгорода по Оке и Волге. О том, какие есть варианты и сколько придется заплатить туристам, – читайте в нашем материале.