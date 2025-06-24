Когда и где наблюдать звездопад

Лето — сезон звездопадов, и уже в июне небо начинает удивлять. Первый метеорный поток — непредсказуемые Июньские Боотиды — достигает пика 27 июня и может порадовать редкими вспышками. А ровно через месяц, в ночь на 31 июля, небо озарят Южные дельта-Аквариды — один из самых красивых звездопадов этого времени года. Рассказываем, когда и где лучше наблюдать оба потока в 2025 году.

О метеорном потоке Июньские Боотиды

Июньские Боотиды — метеорный поток, который астрономы считают одним из самых непредсказуемых небесных явлений. Обычно он едва заметен, но время от времени происходят яркие всплески активности.

Этот метеорный поток был впервые зафиксирован в 1916 году, когда наблюдатели заметили необычайно яркое и неожиданное увеличение количества метеоров, исходящих из созвездия Волопаса. Позже выяснилось, что источником потока является комета 7P/Понса — Виннеке (Pons — Winnecke), которая возвращается к Солнцу каждые 6,37 года.

Июньские Боотиды активны ежегодно с 26 июня по 2 июля, а пик приходится на 27 июня. Радиант (точка, откуда визуально вылетают метеоры) находится в северном созвездии Волопаса, что делает поток особенно хорошо видимым в Северном полушарии.

Чаще всего активность Июньских Боотид очень низкая — несколько метеоров в час, а иногда поток и вовсе незаметен. Однако бывают исключения. Всплески активности зафиксированы в 1916, 1921, 1927 и 1998 годах, когда наблюдали до 100 метеоров в час. Эти всплески, вероятно, вызваны прохождением Земли через плотные участки пылевого хвоста кометы 7P/Понса — Виннеке. Предсказать их заранее сложно.

Метеоры Июньских Боотид медленные, входят в атмосферу Земли со скоростью около 18 км/с, что делает их менее яркими, но более продолжительными по времени свечения, чем у многих других потоков.

Даже в спокойные годы Июньские Боотиды представляют интерес для наблюдателей, особенно потому, что поток может неожиданно «взорваться» вспышкой активности. Чтобы наблюдать метеоры, лучше всего выйти на улицу после наступления темноты 27 июня, когда созвездие Волопаса окажется высоко в небе. Наилучшие условия — вдали от городского освещения, при ясном небе.

Что такое Боотиды: происхождение названия звездопада

Название метеорного потока «Июньские Боотиды» (June Bootids) происходит от созвездия Волопаса (лат. — Boötes). Именно оттуда визуально вылетают метеоры. Такое название типично для большинства метеорных потоков, которые традиционно называют по тому созвездию, где находится их радиант.

Волопас — одно из самых древних и ярких созвездий северного неба. Самая яркая звезда Волопаса — Арктур, четвёртая по яркости на ночном небе и легко видимая невооружённым глазом.

Созвездие Волопаса хорошо видно весной и в начале лета в Северном полушарии. Именно в его пределах расположен радиант метеорного потока Боотиды, который активен в конце июня.

Лучшее время для наблюдения Июньских Боотид

27 июня 2025 года — наилучший момент для наблюдения метеорного потока Июньские Боотиды. Хотя в обычные годы поток довольно слабый, история знает периоды всплесков, когда небо озаряли десятки метеоров каждый час. Период активности потока в 2025 году — с 22 июня по 2 июля. Освещённость Луны всего 6% — отличные условия для наблюдений.

По прогнозам, в 2025 году Июньские Боотиды не покажут заметной активности. Ожидается стандартный уровень потока — один-два метеора в час, и вероятность всплеска считается низкой. Тем не менее благодаря почти отсутствующей лунной засветке условия для наблюдений будут близки к идеальным.

Радиант потока расположен в созвездии Волопаса. Он будет находиться высоко над горизонтом в течение всей ночи на широтах средней полосы, что даёт шанс поймать хотя бы несколько метеоров, особенно ближе к утру.

Второй звездопад лета — Южные дельта-Аквариды

Период активности Южных дельта-Акварид — с 12 июля по 23 августа.

Южные дельта-Аквариды — один из самых ярких метеорных потоков Южного полушария. В 2025 году они достигнут пика в ночь на 31 июля. Это шанс увидеть до 25 метеоров в час.

Южные дельта-Аквариды отличаются умеренной, но устойчивой активностью. Их происхождение до конца не установлено, однако учёные предполагают, что источником потока могла быть комета 96P/Макхольца (Machholz). В отдельные годы поток демонстрировал всплески: так, в 1977 и 2003 годах наблюдали до 40 метеоров в час. Метеоры этого потока не особенно быстрые, но яркие и часто оставляют светящиеся следы.

В Южном полушарии условия будут почти идеальными: радиант потока окажется высоко в небе в течение всей ночи и будет достигать зенита ближе к полуночи. Луна скроется за горизонтом вечером, поэтому её свет не помешает наблюдениям.

В северных широтах ситуация чуть менее благоприятна: радиант останется низко над горизонтом, но всё же можно увидеть отдельные метеоры, особенно ближе к рассвету.

Интересно, что в ту же ночь, 31 июля, достигнут пика и альфа-Каприкорниды — менее интенсивный, но зрелищный поток из созвездия Козерога. Его метеоры не столь многочисленны — всего пять в час, но они яркие и медленные, иногда сопровождаемые эффектными болидами.